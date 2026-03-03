Archivos de Epstein: Bill Clinton da explicaciones sobre varias fotografías filtradas

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ofreció este martes una explicación pública sobre varias fotografías que se volvieron virales tras filtrarse como parte de los archivos del caso del financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración la semana pasada ante un comité del Congreso que investiga al delincuente sexual convicto Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Clinton dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, que no tenía conocimiento de los crímenes sexuales de Epstein, quien fue hallado muerto en una celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.

Explicación de las fotografías

Clinton explicó que las fotografías corresponden a un viaje realizado a Brunéi por invitación del sultán de ese país, quien respaldaba una iniciativa vinculada con la lucha contra el sida impulsada por la Fundación Clinton.

"Me invitó a quedarme en ese hotel y dijo: 'Quiero que se quede en este hotel y espero que use la piscina'", detalló el expresidente ante el comité que investiga los archivos.

Sobre las escenas captadas, el exmandatario aseguró que se limitó a nadar por un breve lapso y que luego se retiró.

"Nadé un rato. Me senté cinco minutos en el jacuzzi o el tiempo que fuera, y luego me levanté y me fui a la cama", precisó Clinton.

Consultado sobre la identidad de la mujer que aparece en las fotografías junto a él, el expresidente afirmó que no la conocía personalmente y que suponía que formaba parte del grupo que participó en ese viaje, pero rechazó cualquier insinuación de actividad sexual con ella.

Rompió lazos con Epstein

Hillary Clinton dijo a la comisión que no conoció a Epstein, y Bill Clinton aseguró que rompió sus lazos con él antes de que se conocieran sus crímenes sexuales en 2008.

El expresidente reconoció durante su testimonio que en repetidas ocasiones viajó en el avión privado de Epstein a principios de los 2000 por actividades relacionadas con el trabajo humanitario de la Fundación Clinton.

Las audiencias se hicieron a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, y el comité publicó videos de su testimonio el lunes. Tanto Bill Clinton como el presidente Donald Trump figuran de manera destacada en los archivos Epstein publicados por el Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos ha sido formalmente acusado de algún delito.