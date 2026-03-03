RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Rompe el silencio

Archivos de Epstein: Bill Clinton da explicaciones sobre varias fotografías filtradas

El expresidente de Estados Unidos negó cualquier vínculo con actividades ilícitas del financista condenado por tráfico sexual, y aseguró que sus viajes en su jet privado fueron por causas oficiales y humanitarias.

Bill Clinton da explicaciones sobre sus fotos en los archivos Epstein
Bill Clinton da explicaciones sobre sus fotos en los archivos Epstein Composición Exitosa

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ofreció este martes una explicación pública sobre varias fotografías que se volvieron virales tras filtrarse como parte de los archivos del caso del financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración la semana pasada ante un comité del Congreso que investiga al delincuente sexual convicto Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Clinton dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, que no tenía conocimiento de los crímenes sexuales de Epstein, quien fue hallado muerto en una celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.

Bill Clinton. Foto: AFP

Explicación de las fotografías

Clinton explicó que las fotografías corresponden a un viaje realizado a Brunéi por invitación del sultán de ese país, quien respaldaba una iniciativa vinculada con la lucha contra el sida impulsada por la Fundación Clinton. 

¡Terror en casa! Niña de 7 años fue atacada por su Pastor Belga Malinois y terminó con 68 puntos en la cabeza
Lee también

¡Terror en casa! Niña de 7 años fue atacada por su Pastor Belga Malinois y terminó con 68 puntos en la cabeza

"Me invitó a quedarme en ese hotel y dijo: 'Quiero que se quede en este hotel y espero que use la piscina'", detalló el expresidente ante el comité que investiga los archivos.

Sobre las escenas captadas, el exmandatario aseguró que se limitó a nadar por un breve lapso y que luego se retiró. 

"Nadé un rato. Me senté cinco minutos en el jacuzzi o el tiempo que fuera, y luego me levanté y me fui a la cama", precisó Clinton.

Presidente de Francia NO lamenta muertes en Irán: "No los extrañaremos, masacraron a su pueblo"
Lee también

Presidente de Francia NO lamenta muertes en Irán: "No los extrañaremos, masacraron a su pueblo"

Consultado sobre la identidad de la mujer que aparece en las fotografías junto a él, el expresidente afirmó que no la conocía personalmente y que suponía que formaba parte del grupo que participó en ese viaje, pero rechazó cualquier insinuación de actividad sexual con ella. 

El expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado, en un documento publicado el 19 de diciembre de 2025. (Handout / Departamento de Justicia de Estados Unidos / AFP)

Rompió lazos con Epstein

Hillary Clinton dijo a la comisión que no conoció a Epstein, y Bill Clinton aseguró que rompió sus lazos con él antes de que se conocieran sus crímenes sexuales en 2008.

José Antonio Kast rompe lazos con Gabriel Boric antes de traspaso de mando en Chile
Lee también

José Antonio Kast rompe lazos con Gabriel Boric antes de traspaso de mando en Chile

El expresidente reconoció durante su testimonio que en repetidas ocasiones viajó en el avión privado de Epstein a principios de los 2000 por actividades relacionadas con el trabajo humanitario de la Fundación Clinton.

Las audiencias se hicieron a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, y el comité publicó videos de su testimonio el lunes. Tanto Bill Clinton como el presidente Donald Trump figuran de manera destacada en los archivos Epstein publicados por el Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos ha sido formalmente acusado de algún delito.

Temas relacionados Bill Clinton caso Epstein nuevas fotos Hillary Clinton Jeffrey Epstein testimonio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA