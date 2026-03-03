¡Terror en casa! Niña de 7 años fue atacada por su Pastor Belga Malinois y terminó con 68 puntos en la cabeza

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía una tarde común terminó en una escena de desesperación. Una niña de 7 años fue atacada por el perro de su propia familia, un Pastor Belga Malinois, dentro de su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando, por razones que aún no se han explicado con claridad, el animal la agredió de forma repentina.

La menor sufrió heridas severas en la cabeza. Según reportes médicos difundidos por la prensa local, presentó desprendimiento parcial del cuero cabelludo y múltiples cortes profundos. La escena obligó a sus familiares a actuar de inmediato.

En un primer momento, la niña fue llevada a una clínica cercana para recibir atención básica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, sus padres decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Amparo Pape, donde ingresó directamente a cirugía.

Una operación que duró horas

Los médicos trabajaron durante varias horas para estabilizarla. De acuerdo con los reportes, la menor necesitó alrededor de 68 puntos de sutura en la cabeza. La intervención fue compleja, pero logró detener el sangrado y reparar los daños más graves.

Fuentes médicas señalaron que, tras la operación, la niña quedó bajo observación. Más tarde fue reportada como estable, aunque continúa en recuperación y bajo vigilancia especializada.

Algunos medios recogieron declaraciones que describen la gravedad del momento. "Fue un ataque muy fuerte", señalaron testigos citados por la prensa local. El impacto emocional también ha sido profundo para la familia, que jamás imaginó una situación así con un perro que llevaba años con ellos.

Tras el incidente, y debido al riesgo que representaba el animal, la familia habría tomado la decisión de sacrificarlo. Aunque dolorosa, la medida buscó evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

Especialistas recuerdan que el Pastor Belga Malinois es una raza de alta energía y gran fuerza física, utilizada frecuentemente en labores policiales y de seguridad. Requiere entrenamiento constante y supervisión, especialmente en hogares con niños pequeños.

El hecho ocurrió fuera del Perú

De acuerdo con la información difundida por medios regionales, el ataque se registró en la ciudad de Frontera, en el estado de Coahuila, en México. Las autoridades locales no han informado sobre sanciones, pero el caso generó amplio debate en redes sociales sobre la tenencia responsable de mascotas.

El episodio ha reavivado la discusión sobre la supervisión de menores en presencia de perros de gran tamaño y la importancia del adiestramiento profesional.