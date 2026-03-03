Día de la Mujer: Niña de 12 años se convierte en MINISTRA de Justicia por un día para conmemorar fecha

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

De cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno decidió conmemorar la fecha de manera anticipada. Este martes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) abrió las puertas de su sede para que una niña de 12 años asuma como ministra por un día entero.

Niña recibe fajín ministerial del ministro Luis Jiménez

La menor elegida fue la representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (Cconna) de La Molina, Alessia Elorriaga de Souza Ferreyra. Durante la jornada, recibió el fajín ministerial del titular de la cartera, Luis Jiménez Borra.

La iniciativa formó parte de la actividad "¡Yo, Mujer Autoridad!", organizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), para resaltar el liderazgo y voz de las niñas y adolescentes del Perú.

Este gesto conmemorativo representó un acto de reconocimiento del Ejecutivo al derecho de las niñas y adolescentes a participar activamente en la vida pública y a contribuir en la construcción de políticas que impacten tanto en su presente, como en su futuro.

Como parte de su agenda, Elorriaga sostuvo un diálogo con la alta dirección del sector y recorrió diversas áreas estratégicas, como el Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos y las direcciones de Asuntos Criminológicos.

#NotaDePrensa 🗞️ Niña de 12 años asume simbólicamente el liderazgo del sector Justicia por el Día de la Mujer 👉 https://t.co/fBy56iFTYL



✅ Actividad "Yo, Mujer Autoridad" reafirma el compromiso del MINJUSDH con el empoderamiento de niñas y adolescentes y visibiliza los... pic.twitter.com/CJFUWGxfF9 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) March 3, 2026

De esta forma, la "ministra por un día" tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que realiza el Estado para garantizar el acceso a la justicia.

Además, visitó el Centro Alegra Miraflores, donde operan los servicios de Defensa Pública en favor de personas de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la niña agradeció al ministro de Justicia, Luis Jiménez, y se comprometió a defender y promocionar los derechos humanos y los servicios de la defensa pública.

Balcázar solicitará facultades al Congreso para presentar nuevo Plan de Seguridad

El presidente de la República indicó que el Congreso les dará estas facultades pedidas ya que necesitan promulgar un paquete de leyes que ayudarán a la lucha contra la delincuencia y así endurecer las normar contra los criminales.

"Tenemos que solicitar facultades al Parlamento. Estoy seguro de que no nos las negarán para aprobar un paquete de leyes mediante el cual se modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, con procesos rápidos y especiales, similares a los aplicados en casos de terrorismo", indicó.

A vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno conmemoró la fecha mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), donde una niña de 12 años asumió simbólicamente el cargo de ministra.