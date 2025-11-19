¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 19 de noviembre

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el tipo de cambio del dólar es importante para tomar decisiones financieras acertadas, especialmente en un contexto económico marcado por los constantes movimientos del mercado. Por ello, te revelamos cuál es el precio de esa divisa en Perú este miércoles, 19 de noviembre.

Precio del dólar este miércoles 19 de noviembre

Esta semana, probablemente el jueves 20 de noviembre, los afiliados a la AFP, cuyo DNI termina en letra y solicitaron el retiro de sus fondos al Sistema Privado de Pensiones, podrán recibir la primera UIT de su dinero. En ese marco, muchos consideran realizar inversiones o comprar dólares.

Sin embargo, antes de realizar cualquier operación financiera es ideal que sepas cuál es la fluctuación y el comportamiento de esa moneda estadounidense en Perú y una página que te permite estar informado sobre ello, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ya que el dólar en nuestro país es no de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas.

De acuerdo al reciente reporte del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el tipo de cambio para la compra y venta del día de hoy, es el siguiente:

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.366 S/ 3.372

Tipo de cambio mercado paralelo

Estos valores reflejan una ligera variación en la compra del dólar, en comparación del día de ayer, 18 de noviembre, ya que era de S/3.359, mientras que la venta se mantiene estable.

Recuerda que estar informado del comportamiento de esta moneda extranjera permite planificar mejor los gastos, decidir en qué moneda realizar inversiones y entender cómo las variaciones del tipo de cambio pueden afectar los ingresos y egresos mensuales. Por ello, también te informamos sobre cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio).

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.380. Estos valores reflejan un incremento de la divisa, ya que ayer estaba compra: S/3.350 y la venta en: S/3.370.

Precio dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Según lo señalado por el BCRP, la divisa cerró el martes, 18 de noviembre en S/3.3730 (con una apertura de S/3.3645), mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/3.3696, con un máximo de S/3.3730 y un mínimo de S/3.3640.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

¿Dónde consultar el tipo de cambio en Perú?

Ten en cuenta portales oficiales y fuentes confiables para verificar el tipo de cambio en tiempo real, evitar fraudes y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que vayas a comprar dólares, venderlos, ahorrar o realizar una transacción internacional. Entre ellos están los siguientes:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares, lo ideal es saber cuál es el comportamiento de esa divisa en Perú, precisamente este miércoles, 19 de noviembre.