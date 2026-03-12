Fuerza Popular aún no define si otorgará voto de confianza al Gabinete Miralles, asegura Héctor Ventura

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se pronunció luego de que la bancada a la que pertenece mantuvo una reunión con la premier Denisse Miralles con miras al pedido de voto de confianza ante el Pleno del Congreso.

Fuerza Popular respetaría orden constitucional

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario brindó breves detalles sobre lo que fue dicho encuentro con la premier, en el que también participaron algunos ministros de las diferentes carteras del Estado.

Es así que, los temas principales que se tocaron, giraron en torno a las problemáticas que afronta el país, como la inseguridad ciudadana y la actual emergencia declarada en el suministro del gas natural. Además, se tocaron proyectos importantes a tratar en los últimos meses antes de las elecciones generales.

Al respecto, Ventura precisó que desde Fuerza Popular se "respetará" el orden constitucional y la democracia; por ello, decidieron mantener la reunión con la premier Miralles y escucharla exponer su plan de Gobierno.

Esto permitirá definir la postura de la bancada en torno al voto de confianza, debido a que, todavía no se habría tomado una decisión final; sin embargo, precisó que no existirían "cálculos políticos" para otorgar o no dicha cuestión.

"No (hay una decisión aún), hemos escuchado a la premier, han estado algunos ministros de Estado, pero aquí no hay cálculos políticos, nosotros garantizamos total transparencia y objetividad, siempre uniendo en primer lugar a los intereses del Perú", dijo a Canal N, este jueves 12 de marzo.

Sobre cambios en el Minsa

En otro momento, el parlamentario Ventura fue consultado sobre los recientes cambios producidos en el Ministerio de Salud (Minsa) tras la renuncia de Luis Quiroz como titular de dicha cartera.

Respecto a la designación de Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud, Ventura cuestionó que dicha autoridad haya sido acusado de presuntos hechos irregulares mientras se desempeñaba como director general del Hospital Arzobispo Loayza, en el 2021.

"Lo que hoy tenemos que hacer en el Congreso de la República es un control político, es decir un trabajo de fiscalización, velando por los intereses del país, respetando el orden del procedimiento parlamentario y si estos ministros tienen cuestionamientos seguramente van a ser sometidos al control político", enfatizó Ventura.

#EnVivo



Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, tras reunión con jefa de Gabinete con miras al voto de confianza: No hay cálculos políticos, garantizamos transparencia y objetividad. Siempre poniendo los intereses del Perú



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/6HJzS43Swb — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

En conclusión, la bancada de Fuerza Popular ha mantenido ya una reunión con la premier Denisse Miralles y algunos ministros para que puedan conocer los planteamientos del Ejecutivo, en el marco del pedido de voto de confianza.