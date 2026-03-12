Edwin Martínez votará a favor del Gabinete Miralles: Congresistas de Acción Popular tomarán decisión individual

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Edwin Martínez se pronunció luego de que la bancada a la que pertenece, Acción Popular, mantuvo una reunión con la premier Denisse Miralles. Al respecto, aseguró que ha tomado la decisión personal de votar a favor de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

Cada legislador tomará su decisión

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario aseguró que cada integrante de su bancada tomará una decisión individual en torno a si brindarán o no dicha cuestión de confianza.

En tal sentido, Martínez precisó que en Acción Popular mantienen la democracia, por lo que cada parlamentario decidirá en torno al beneficio de la ciudadanía. Asimismo, rechazó que se este imponiendo una postura.

"Hoy no se trata de apoyar con condicionamiento o no apoyar porque no me dieron tal cosa, la política no es un negocio, la política es un servicio, por lo tanto hoy que el país está a la deriva (...) lo que se tiene que hacer es propuestas no solamente seguir cambiando de presidente o Gabinete porque quien pierde es el Perú", precisó Martínez.

Pidió no generar más inestabilidad en el país

Al respecto, el congresista indicó que el país se encuentra en una situación de inestabilidad política por lo que, al cambiar nuevamente de Gabinete Ministerial o hasta de presidente, se perjudicaría más aún a la ciudadanía en general.

Es así que, expresó su apoyo hacia el voto de confianza que solicitará el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles, ante el Pleno del Congreso, el próximo miércoles 18 de marzo. Según indicó, esta decisión no tendría que ver con "negociaciones" con el Ejecutivo.

"Yo no pongo condiciones, porque en Acción Popular no negociamos ministerio, en Acción Popular negociamos lo único que nos interesa que es el bien común de la población", dijo a Canal N, este jueves 12 de marzo.

Como se recuerda, por otro lado, el parlamentario Ilich López se ha mostrado en contra de otorgar la confianza al Gabinete Miralles. Según indicó, propondrá ante la bancada de Acción Popular esta postura para votar en conjunto; sin embargo, con lo mencionado por Martínez, cada legislador tomará la decisión en torno a su voto. "Al final posiblemente sea una decisión colegiada", detallada.

En conclusión, el vocero de Acción Popular indicó que tras la reunión que mantuvo dicha bancada con la premier Denisse Miralles, se ha determinado que cada uno tome una decisión en torno al voto de confianza.