Bomba en Sporting Cristal: Paulo Autuori habría renunciando tras clasificación a fase de grupos de la Libertadores

Los hinchas de Sporting Cristal podrían pasar de la alegría de una clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores a una profunda tristeza. Y es que de acuerdo al programa 'Fútbol Satélite', Paulo Autuori habría renunciado al cargo de entrenador del equipo celeste por la noche de este último miércoles.

El comentarista Diego Rebagliati y el periodista Julio Peña brindaron esta información que ha sorprendido a más de uno en el fútbol peruano. Según indicaron ambos comunicadores, el estratega brasileño no estaría del todo cómodo dentro del club rímense a pesar del reciente logro deportivo a nivel internacional.

Esto pareció haberlo dado a conocer el propio Paulo Autuori en la conferencia de prensa tras el encuentro ante Carabobo. En este presentación ante los medios de prensa, el experimentado técnico aseguró que su equipo no debió pasar de ronda tras el mal partido que hicieron en el primer tiempo y durante los 90 minutos.

"Para Sporting Cristal es bueno pasar de fase, pero como jugamos hoy no merecimos clasificar. El equipo no puede tener un partido como local con una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo", indicó.

Además, días atrás también se había manifestado ante el pedido expreso de todos los hinchas de Sporting Cristal para traer un refuerzo extranjero en la delantera ante el bajo nivel de Felipe Vizeu. En aquella oportunidad, el profesor aseguró que si un jugador llega al club de La Florida, el daría un paso al costado de manera inmediata.

¿Quién asumirá el banquillo celeste?

A su vez, los periodistas indicaron que la dirigencia de Sporting Cristal mandó a llamar a dos integrantes del comando técnico del equipo sub-20 que viene participando de un torneo en Ecuador, para asumir interinamente el banquillo rímenese.

Uno de ellos es Carlos Lobatón quien estaría al frente del equipo de sus amores por estos días. Es importante precisar que el domingo 15 de marzo los celestes jugarán la fecha 7 del Torneo Apertura ante Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo.

Además, el próximo jueves 19 de marzo será el sorteo de la Copa Libertadores donde conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

En resumen, Paulo Autuori habría renunciado al cargo de entrenador de Sporting Cristal tras haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aún queda por confirmar si la dirigencia bajopontina acepta la misma.