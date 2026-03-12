Belgrano oficializó préstamo de Bryan Reyna a la 'U': Atacante llegó a Lima para unirse al club crema

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras varios días de especulaciones, finalmente se confirmó que Bryan Reyna será jugador de Universitario hasta el final de esta temporada. Esto lo dio a conocer el club dueño de su carta pase, Belgrano de Córdoba, deseándole además los mejores deseos en este nuevo reto en su carrera.

"Belgrano informa que el jugador Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Perú hasta el 31 de diciembre de 2026. La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos. Los montos y detalles serán incluidos próximamente en el informe de mercado de pases", indicaron.

Eso sí, la institución argentina dejó en claro que antes de concretar esta operación, el también jugador de la Selección Peruana extendió su contrato hasta finales del 2027 pensando en que la venta total al elenco merengue pueda concretarse a final del 2026.

Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Perú, con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026.



ℹ️ https://t.co/Li14wMls2v



¡Éxitos en esta etapa, Bryan! 🙌 pic.twitter.com/fWEX9WNuVy — Belgrano (@Belgrano) March 12, 2026

Bryan Reyna llegó a Lima para unirse a Universitario

En medio de esta confirmación, sobre las primeras horas de este jueves 12 de marzo, Bryan Reyna fue visto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez subiendo a una movilidad que lo llevaría a las instalaciones del club merengue.

Antes de ello, el futbolista deberá pasar por los exámenes médicos de rigor, para luego firmar el vínculo contractual que lo una a Universitario hasta finales del año. Eso sí, su llegada al tricampeón nacional implica mucho más que un refuerzo ya que habría un cambio drástico en el sistema que usa Javier Rabanal.

Al igual que con Jorge Fossati, el entrenador español ha mantenido el 3-5-2 que supo darle alegrías a los merengues en los últimos tres años. Sin embargo, el rendimiento de sus defensores y volantes decayó considerablemente por lo que los hinchas han exigidos cambios inmediatos en el equipo.

De acuerdo a esta formación, el 'Picante' no tendría lugar ya que se desempeña como un extremo por izquierda. Su llegada respondería a un cambio de táctica del cual ya se había hablado que sería para pasar a una línea de 4 defensores, con tres volantes y tres delanteros donde si podría jugar en su posición natural.

De esta manera, Bryan Reyna fue oficializado como nuevo jugador de Universitario tras el comunicado emitido por Belgrano. El atacante nacional jugará en el elenco de Ate hasta finales de esta temporada.