Cajamarca: Zorrito Run Run se convirtió en padre de cuatro crías a cuatro años de ser rescatado en Comas

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hermoso capítulo acaba de empezar en la vida del zorrito Run Run. A cuatro años de haber sido rescatado en Comas, tras ser víctima del tráfico ilegal que atenta contra la vida de la fauna silvestre, el recordado animalito acaba de convertirse en padre de cuatro hermosos zorreznos, en Cajamarca.

De acuerdo con especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), las crías de Run Run y de su pareja llamada Huanuqueña, nacieron al interior de una madriguera natural construida por ambos padres, siendo este momento de amor no solo un hito biológico, también el resultado de una historia de supervivencia, adaptación y continuidad de la vida.

Bienvenidos a la vida

En noviembre del 2021, toda Lima se conmocionó con la historia de Run Run. De tan solo ocho meses de edad, fue ofrecido sin piedad alguna como si fuera un perro en las calles del Centro de Lima.

Al haber sido extraído de su hábitat natural para ser vendido como mascota doméstica a manos de traficantes, no demoró mucho tiempo en demostrar su estado silvestre, empezándose a alimentar de cuyes y gallinas, convirtiéndose en un problema para los vecinos del asentamiento humano "Sol Naciente".

Gracias a un paciente trabajo de seguimiento, pudo ser rescatado por un experto del Parque de las Leyendas en salvaguarda de su integridad y tras permanecer cuatro meses bajo cuidado, en marzo del 2022 fue trasladado la Granja Porcón, lugar donde no solo le esperaba una compañera de su misma especie, puesto que, con el pasar de los años terminaría convirtiéndose en la madre de sus crías.

La historia de Run Run demuestra que cuando se actúa con conciencia, la vida encuentra la manera de seguir adelante, con base en el cuidado responsable, la protección de los ciclos naturales y el compromiso colectivo por garantizar el bienestar de la fauna silvestre.

"Desde el SERFOR destacamos este acontecimiento, el cual refuerza la importancia de no adquirir ni criar animales silvestres como mascotas, así como de denunciar el tráfico ilegal, una de las principales amenazas para la biodiversidad del país. Asimismo, es importante indicar que se viene realizando el seguimiento técnico correspondiente para garantizar el bienestar de las crías y de los ejemplares adultos", indicó Cristhian Melendrez Castillo, administrador técnico forestal y de fauna silvestre de la entidad".

Un ejemplo de superación

El zorrito andino Run Run, lleva tal nombre por el sonido que hace, fue vendido cuando era una cría, y es muy probable los traficantes hayan acabado con su madre para poder ser atrapado.

Ni bien se hizo público su existencia en los cerros de Comas, se ganó el cariño de la opinión pública, la cual esperaba con muchas ansias que pueda ser conducido a un espacio natural para que vuelva a nacer.

Una vez en el Parque de las Leyendas, los especialistas revelaron que padecía de anemia severa, además de tener pulgas, garrapatas y estar bajo de peso como resultado de recibir una alimentación inadecuada en su paso por Comas; asimismo, adolecía de enfermedades infecciosas a causa su convivencia con canes sin vacunar, lo cual puso en riesgo su salud.

Su deseo de supervivencia se reflejó cada día, con su evolución favorable y positiva a los tratamientos del equipo que lo tenía a su cargo, pese a haber sido separado de su entorno natural y expuesto a la vida urbana, enseñando a millones de personas que cuando se respeta la fauna silvestre, los resultados son la continuidad de la vida, permitiendo así que las especies sigan su curso natural, asegurando un futuro más equilibrado para nuestros ecosistemas.