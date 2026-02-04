RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Fiscalización y elecciones

José Jerí es acusado por incapacidad moral: "No puede estar un minuto más en el cargo", advierte Carlos Zeballos

El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización afirmó que las conductas del presidente constituyen una incapacidad moral y que "no se puede normalizar" su permanencia en el Ejecutivo por estar en época electoral.

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/02/2026

En entrevista con Exitosa, el congresista Carlos Zeballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó duramente al presidente José Jerí, señalando que sus conductas configuran una incapacidad moral y que no debería continuar en el cargo. "El señor Jerí no puede estar un minuto más en el cargo", enfatizó, subrayando que la coyuntura electoral no puede ser excusa para normalizar irregularidades.

Órdenes de servicio bajo sospecha

Zeballos se refirió al caso de las jóvenes que obtuvieron órdenes de servicio tras acudir al despacho presidencial, caso por el cual incluso la Contraloría General de la República ha solicitado la información de las mujeres involucradas.

"En el despacho se deben tratar agendas país y cosas importantes. Para eso es el mandatario. Acá se falta el respeto a la investidura presidencial, a la majestad del cargo. Esto no podemos normalizarlo", sostuvo.

El congresista recordó que por estos hechos se han presentado mociones de censura y vacancia, con el objetivo de que Jerí responda ante la justicia y el Congreso.

"Jerí no es transparente, porque cada vez se desdice: dice una cosa y después dice otra. Eso ya genera una incapacidad moral. No podemos permitir que sigamos pasando lo mismo que con anteriores mandatarios", declaró Zeballos.

Pleno extraordinario en suspenso

El parlamentario insistió en la necesidad de convocar un Pleno extraordinario para debatir las mociones, aunque reconoció que aún no se alcanzan las 78 firmas necesarias.

"Esto tiene que terminar, así estemos en plenas elecciones. No podemos hacer que esto se normalice simplemente por ello", advirtió.

De no lograrse las adhesiones, el tema recién podría abordarse en la primera semana de marzo o abril, durante el primer Pleno ordinario, según lo establece el Reglamento del Congreso. "Esperemos que no se enfríe este tema", agregó.

Las declaraciones de Zeballos reflejan la tensión política que rodea al presidente Jerí. Mientras el Ejecutivo niega reuniones privadas con empresarios y busca minimizar cuestionamientos, voces como la del vicepresidente de Fiscalización insisten en que la falta de transparencia y las contradicciones del mandatario constituyen una incapacidad moral.

El hecho de que el debate sobre su continuidad dependa de la recolección de firmas añade un componente de incertidumbre, en un escenario donde la proximidad de las elecciones podría ser usada como argumento para dilatar decisiones de fondo.

Carlos Zeballos reiteró que José Jerí "no puede estar ni un minuto más en el cargo", acusándolo de falta de transparencia y de incapacidad moral. La definición sobre su futuro político dependerá de si se logra convocar un Pleno extraordinario, en medio de una coyuntura electoral marcada por la desconfianza y la presión ciudadana.

