Golpe al narcotráfico: Capturan a 'Loco Vato' cabecilla de red criminal dedicada a la venta de droga

La lucha en contra de la comercialización de droga a nivel nacional logra una captura en Iquitos. La Policía Nacional capturó a 'Loco Vato', presunto cabecilla de la red criminal 'Los Vatos de la Selva', banda dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Capturan a 'Loco Vato' en Iquitos

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio un golpe en contra del narcotráfico tras capturar a un sujeto conocido en el mundo criminal como 'Loco Vato' con operaciones desde Iquitos en el departamento de Loreto.

El seguimiento policial identificó los movimientos del presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Vatos de la Selva' reconociendo al 'Loco Vato' como pieza clave en coordinación de la comercialización de droga.

Así, se realizó el allanamiento a una vivienda ubicada en la calle Misti 257 en el distrito de Iquitos como resultado del trabajo de inteligencia de la Unidad de Servicios Especiales.

En el lugar fue detenido José Luis Saavedra Pinedo (56), jefe de la red criminal, natural de Lamas, región San Martín. En el lugar se decomisaron más de 5 kilogramos de droga encontrados en seis bolsas de plástico.

La investigación policial determinará a los miembros de la banda criminal tras la caída del cabecilla de la banda. El sujeto permanece bajo disposición policial de acuerdo a los procedimientos correspondientes a ley.

Operativo en Iquitos desarticuló a 'Los Trucos de la Requena'

Otro operativo policial en Iquitos dio con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Trucos de la Requena' dedicada a la venta ilícita de autopartes.

De acuerdo a la información policial, los sujetos intervenidos tendrían relación con la minería ilegal, actividad ilícita en la que estarían inmersos por encontrar equipos usados para la extracción de minerales de manera ilícita.

La acción policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Requena 250 en la ciudad de Iquitos luego que se obtenga información confidencial de las acciones ilícitas desde este punto.

Cuatro personas fueron detenidas durante el operativo policial, los cuales intentaron huir del lugar al notar la presencia policial, sin embargo, lograron ser intervenidos.