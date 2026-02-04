Ministro de Justicia confía en José Jerí: "No tengo ninguna duda de su honorabilidad, no hay acto irregular"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de constantes polémicas en torno al actual gobierno de José Jerí, el ministro de Justicia, Walter Martínez, volvió a mostrar su firme lealtad al presidente interino, afirmando que no existen razones para dudar de su "honorabilidad".

Walter Martínez confía en honestidad de José Jerí

En entrevista con Exitosa, Martínez respaldó las justificaciones de Jerí Oré en torno al caso 'Chifagate', que estalló a inicios de enero con la difusión de imagénes donde se le vio sosteniendo encuentros clandestinos con el empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang.

El titular de Justicia sostuvo que las intervenciones en materia de seguridad ciudadana que ejecuta la gestión actual de Jerí "generan molestia en los delincuentes", deslizando que estos pretenderían deslegitimar al jefe de Estado.

"(El caso 'Chifagate') está en investigación. Son casos que son materia de investigación y ya las autoridades correspondientes determinarán los resultados", señaló.

Cuando se le consultó sobre si ha pedido explicaciones claras a José Jerí sobre cómo el empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien cuenta con arresto domiciliario en su contra, visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones, Martínez restó importancia al hecho.

"Yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad del presidente. No hay ningún elemento de juicio que me haga a mí pensar que puedan haber actos irregulares en el actuar del Presidente de la República", afirmó.

Ministro de Justicia, Walter Martínez defendió nuevamente al presidente José Jerí.

De esta forma, Martínez sostuvo que no tiene dudas en torno a la honestidad de Jerí. "Ya ha dado las explicaciones del caso ante el periodismo, ante la Comisión de Fiscalización, él ya ha respondido sobre este tema", reiteró.

Afirma que Plan de Seguridad de José Jerí saldrá en los próximos días

A 24 horas de un aparente exabrupto en medio de la grave crisis de inseguridad que azota a diario a gran parte del país, el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, confirmó a Exitosa que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sí será presentado en los próximos días.

Como se recuerda, tras anunciar que el Consejo de Ministros había aprobado la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), el funcionario de Estado fue consultado sobre cuándo iba a presentarse la estrategia del Gobierno contra la delincuencia, dando como respuesta que sería "antes de Fiestas Patrias".

La cartera que lidera Walter Martínez es clave en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por, entre tantas funciones, guardar relación directa con la Policía Nacional del Perú (PNP) y los aparatos de justicia en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos.

