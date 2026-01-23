José Jerí asegura que sus principales enemigos están en penales: "Les he cortado la impunidad"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí afirmó que sus principales enemigos se encuentran en los penales, debido a las acciones que ha tomado su gobierno en los centros penitenciarios y cambios en el Instituto Nacional Penitenciario.

Relacionó caso 'Chifagate' con los penales

Durante la presentación del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a la reducción de cifras de homicidios y sicariato en el país, aprovechó para referirse a las medidas adoptadas por su gobierno en los penales.

"Creo que los principales enemigos de mi persona están en los penales porque les he cortado lo que siempre han acostumbrados a ser, tener plena impunidad dentro de los penales y obviamente, no creo que estén contentos con la actitud del gobierno y con el hecho que el INPE como tal desaparezca y que ahora evolucione", señaló.

Más adelante, durante los cuestionamientos de la prensa por el caso 'Chifagate' y la difusión de otros videos en donde habría sostenido otros encuentros con más empresarios chinos, consideró que también podría haber implicancia de reos.

"A mi cada vez me queda mucho más claro de que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales", señaló al ser consultado sobre la posible difusión de más videos.

Jerí espera difusión de otros videos

Respecto a la reciente investigación periodística que revelaría la existencia de otros videos donde el jefe de Estado sostuvo reuniones con otros empresarios chinos, Jerí respondió:

"Los que hacen alusión, ojalá los comiencen a ventilar de una vez para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quienes están atrás de ello y cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo", precisó.

Asimismo, Jerí aseguró que la tasa de homicidios en el último trimestre del 2025 descendió, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, debido a las medidas aplicadas por su Gobierno.

Durante la conferencia en la que se informó de las cifras de criminalidad de los últimos siete años, el mandatario resaltó que aunque en el 2025 se registra un aumento en la tasa de homicidios del 2019-2025, el último trimestre del año tiene una baja con 2,5 comparado con el tercero con un 2,7.

