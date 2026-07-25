Corea del Sur ofrece millonarios BONOS para casarse y formar una familia: ¿Cuál es el motivo?

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Corea del Sur puso en marcha un innovador programa de apoyo económico para incentivar que más personas se casen y formen un hogar, en un intento por enfrentar la persistente caída de la natalidad. La iniciativa, impulsada por el distrito de Saha-gu, en la ciudad de Busan, busca reducir las barreras económicas que dificultan el inicio de una vida en pareja y fomentar la creación de nuevas familias.

La propuesta fue aprobada por el consejo distrital de Saha-gu, que destinó un presupuesto específico para financiar el proyecto. La medida está dirigida a personas nacidas entre 1981 y 2001, quienes deben cumplir con un proceso de selección que incluye la presentación de documentos y una entrevista para verificar que reúnen los requisitos establecidos por las autoridades locales antes de acceder a los beneficios.

A diferencia de otras iniciativas centradas únicamente en facilitar encuentros entre solteros, este programa acompaña a los participantes durante distintas etapas de la relación. El gobierno local organiza citas a ciegas para quienes desean encontrar pareja y, además, cubre parte de los gastos derivados del proceso de conocerse, fortaleciendo así las posibilidades de consolidar una relación estable.

¿Cuánto dinero ofrecen por casarse?

El apoyo no termina cuando las parejas deciden formalizar su vínculo. Una vez que la relación avanza, el programa también contempla incentivos económicos destinados al matrimonio y al establecimiento del nuevo hogar. De esta manera, las autoridades buscan aliviar el impacto financiero que suele representar casarse y comenzar una vida en común, especialmente para los jóvenes.

Los beneficios económicos contemplados por el programa incluyen:

10 millones de wones para cubrir gastos relacionados con las primeras citas y actividades de cortejo.

20 millones de wones como bono entregado tras la celebración del matrimonio civil.

30 millones de wones para apoyar el depósito del alquiler de una vivienda mediante el sistema tradicional surcoreano Jeonse.

Esta estrategia responde al desafío demográfico que enfrenta Corea del Sur, uno de los países con las tasas de natalidad más bajas del mundo. Las autoridades consideran que los elevados costos asociados a la vivienda, el matrimonio y la crianza han llevado a muchas personas a postergar o descartar la posibilidad de formar una familia.

De esta manera, la recepción del programa ha sido positiva y ha despertado el interés de otros distritos y gobiernos locales, que ya evalúan replicar la iniciativa. Entre las propuestas se encuentra ampliar el número de participantes y organizar con mayor frecuencia las jornadas de socialización, con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas oportunidades y contribuir, a largo plazo, a revertir la crisis demográfica del país.