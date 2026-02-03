Volcán Sabancaya: IGP brinda nuevo informe de explosiones y advierte nuevas actividades para los próximos días

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó un balance sobre la reciente proceso eruptivo del volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, en el marco del nivel de alerta naranja decretado por la entidad.

Como se recuerda, desde finales de enero e inicios de febrero, se vienen registrando columnas de cenizas por encima de los 3 400 metros de altura, con dispersión hacia los distritos y centros poblados aledaños, de acuerdo con la dirección del viento, sin que ello represente una variación significativa en la actividad del volcán.

Explosiones continuarán hasta el 8 de febrero

Según lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), este martes 3 de febrero, el volcán Sabancaya se encuentra en proceso eruptivo continuo desde el año 2016, por lo que, las recientes actividades son consideradas "dentro de lo normal".

Vale mencionar que, el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL-IGP) se encuentra monitoreando al volcán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante una red integral que incluye estaciones sísmicas, geodésicas, satelitales y visuales, permitiendo así, mantener informadas a las autoridades y a la población en general.

Con referente a sus últimas incidencias, el IGP mencionó que del 26 de enero al 2 de febrero se han reportado cuatro explosiones volcánicas; no obstante, para este fin de semana se tienen previstas más de estas actividades en la "Ciudad Blanca". En ese sentido, de presentarse las mismas, la emisión de cenizas podrían dispersarse hacia los sectores oeste y noroeste del volcán, así como a la zona sureste.

El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú, se ubica en la provincia arequipeña de Caylloma, a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, y a lo largo de su historia ha presentado constantes emisiones de gases y cenizas, así como explosiones acompañadas por la expulsión de fragmentos de rocas.

Registro de actividad volcánica.

Recomendaciones

Desde el Centro Vulcanológico Nacional recomiendan adoptar las medidas de prevención, de acuerdo con el nivel de alerta volcánica naranja vigente. En ese sentido, exhortan mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.

Asimismo, no acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. De presentarse caída de ceniza, inmediatamente deben cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Así como, mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya mediante los reportes y boletines oficiales de la IGP.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa también se mantiene en "estado de alerta" para atender los casos de afectaciones a la salud que pudieran presentarse en las próximas horas o días.

La reciente actividad volcánica del Sabancaya mantiene en alerta a las instituciones, autoridades y pobladores de la región Arequipa, las recomendaciones deben cumplirse frente a los pronósticos de nuevas explosiones en el corto y mediano plazo.