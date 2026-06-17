¡Terrible! Incendian custer en el Callao tras exigir cupo diario de 20 soles a conductores

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una custer que cubría la ruta entre Arévalo Habich y la avenida José Granda fue incendiada la noche del último martes en el Callao, en un nuevo caso de presunta extorsión contra transportistas. El ataque ocurrió minutos después de las 11:30 p. m. en el cruce de las avenidas Bocanegra y Pacasmayo, cuando el vehículo se encontraba estacionado y sin pasajeros frente a la vivienda de su propietario.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un sujeto se acercó a la unidad con un galón que contenía un líquido inflamable. Tras rociar el vehículo, le prendió fuego y huyó rápidamente en una motocicleta que llegó segundos después para facilitar la fuga.

Dueño de la custer denuncia amenazas

El dueño de la custer denunció que el atentado ocurrió luego de recibir amenazas de una banda criminal que exige pagos para permitir que los conductores continúen trabajando. Según relató, los extorsionadores obtuvieron los números telefónicos de los choferes tras el robo del celular de uno de sus compañeros.

"A un compañero le robaron el celular hace tres días y producto de eso llegaron a todos los conductores mediante llamadas. Para ingresar nos cobran 300 soles y 20 soles diarios. El que se sale del grupo o bloquea paga 500 soles de castigo y si siguen bloqueando van a quemar carros o van a disparar a conductores", declaró para nuestro medio.

De acuerdo con el transportista, la organización que estaría detrás de las amenazas sería la banda conocida como "Los Maquiavélicos". Además, aseguró que no es la primera vez que sufre un ataque similar.

🔴🔵 Callao: Presuntos extorsionadores incendian cúster tras exigir 20 soles diarios a cada conductor.



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"Hace un año y medio también fue quemado un carro que yo tenía anteriormente. Lo quemaron al frente e igual lo quemaron unos chamos. Siempre ponemos denuncia y es la segunda unidad que me queman prácticamente. Le está ganando la extorsión a todos. Siguen extorsionando a la ruta Dominicos, amenazando a los compañeros. A pesar de que meses atrás hubo un compañero herido", agregó.

El propietario de la unidad tiene 45 años y padece cáncer de estómago desde hace más de tres años. La custer destruida era el único sustento económico de su familia y también le permitía solventar su tratamiento médico. Sus familiares presentaron la denuncia en la comisaría Ingunza Valdivia con la esperanza de que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables de este nuevo ataque extorsivo contra el transporte público.