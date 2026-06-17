Balean combi llena de pasajeros en Chorrillos: Chofer murió y dos pasajeros resultaron heridos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una combi de transporte público que circulaba con varios pasajeros a bordo fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de Chorrillos. El violento hecho dejó dos personas heridas, y provocó la muerte del conductor de la unidad, generando momentos de pánico entre quienes viajaban en el vehículo durante la noche.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Santa Rosa con la calle El Progreso, cuando la combi de la empresa de transportes La Unidad de Villa realizaba su recorrido habitual entre San Genaro y la estación Matellini. Según testigos de la zona, los delincuentes interceptaron la unidad y realizaron hasta siete disparos contra el vehículo.

Ataque armado deja 2 heridos y un fallecido

De acuerdo con la información preliminar, el principal objetivo de los atacantes habría sido el conductor, un ciudadano de nacionalidad venezolana. Las evidencias halladas en la escena muestran impactos de bala en la zona del parabrisas y cerca del asiento del chofer, lo que refuerza la hipótesis de que los criminales buscaban atentar directamente contra su vida.

Pese a intentar continuar la marcha para ponerse a salvo, el conductor resultó gravemente herido y la combi quedó detenida en el lugar del ataque. Debido a la violencia de los disparos, el chofer fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada, sin embargo falleció horas después.

La situación pudo haber terminado en una tragedia mucho mayor, ya que la unidad se encontraba llena de pasajeros al momento del atentado. Como consecuencia del ataque, otras dos personas resultaron heridas. Uno de los afectados sufrió lesiones por los fragmentos de vidrio que se desprendieron tras los impactos de bala, mientras que una joven pasajera también resultó afectada y acudió por sus propios medios a un centro de salud.

Conductores confirman que son extorsionados

Tras el atentado, la combi quedó con las ventanas destrozadas y múltiples daños en su estructura. En el interior del vehículo aún podían observarse restos de vidrio esparcidos sobre los asientos, así como uno de los proyectiles incrustado cerca de la cabina del conductor.

Horas después del ataque, conductores de la misma empresa llegaron al lugar. Aunque evitaron brindar declaraciones públicas, algunos de ellos confirmaron que vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de organizaciones criminales que les exigen el pago de cupos para permitirles trabajar

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el atentado está vinculado a esta modalidad delictiva que golpea al transporte público en Lima. Finalmente, los vecinos de la zona indicaron que están asustados debido a que es la primera vez que ocurre este tipo de ataques en la zona.