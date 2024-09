¡Terrible! Mujer embarazada fue diagnosticada erróneamente con VIH y la vida de su bebé corrió peligro

Una madre de familia que fue diagnosticada erróneamente con VIH cuando estaba en periodo de gestación informó que la vida de su bebé estuvo en peligro a causa de la presunta negligencia médica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.

La mujer identificada como Priscilla Soto Bravo contó el terrible momento que vivió a causa de un falso diagnóstico médico el día que llegó al nosocomio para recibir atención prenatal, en el mes de abril. Según su relato, en el transcurso de los exámenes, los doctores le informaron que era VIH positivo.

Esa noticia generó un gran impacto en su vida, ya que incluso le advirtieron que su otra hija de dos años, que aún daba de lactar podría estar contagiada. Por ello, los médicos le dieron antirretrovirales a ella y su recién nacido.

"Yo me quería hasta mat*r, me sentía mal. Me dijeron que mi menor hija también podía estar contagiada. Yo sentía mori*me porque sentía que por mi culpa mis hijos estaban mal", señaló la madre.