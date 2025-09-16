Extorsionadores hacen explotar dinamita en vivienda de Ciudadela Noé en Tumbes y exigen 50 mil soles

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La violencia y la inseguridad continúan golpeando a la región Tumbes. Dos extorsionadores a bordo de una motocicleta hicieron detonar un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en el sector San Juan de Dios, en Ciudadela Noé, generando pánico entre los vecinos y daños materiales en la zona.

Tras el atentado, los sujetos dejaron un panfleto dirigido a los dueños del inmueble, en el que exigían la suma de 50 mil soles para no atentar contra sus vidas. El hecho ha despertado la alarma de la comunidad, que viene denunciando reiterados casos de extorsión en este sector.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron de inmediato para acordonar el área e iniciar las investigaciones con el objetivo de dar con el paradero de los responsables. La explosión no dejó víctimas mortales, pero sí incrementó la preocupación de los pobladores.

Vecinos denuncian constantes amenazas

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, no era la primera vez que los propietarios de la vivienda recibían mensajes extorsivos. En varias oportunidades, los delincuentes les habrían exigido fuertes sumas de dinero para evitar represalias contra su familia.

La situación se ha vuelto insostenible en Ciudadela Noé, un sector que en los últimos meses se ha visto marcado por hechos violentos y ataques criminales.

Los habitantes recordaron que semanas atrás, un mototaxista fue asesinado a balazos en la misma zona, lo que refuerza la percepción de que el crimen organizado se ha apoderado del lugar.

Los vecinos aseguran vivir bajo constante temor y han solicitado en reiteradas ocasiones la presencia permanente de la Policía y del Serenazgo. El miedo a nuevas explosiones o atentados ha generado un clima de inseguridad generalizada en la comunidad.

Exigen refuerzo de la seguridad en la zona

Ante esta ola de violencia, los pobladores piden a las autoridades locales y nacionales que se refuerce la seguridad en Tumbes con mayor presencia policial y acciones de inteligencia contra las bandas criminales. Consideran que la situación ha llegado a un punto crítico y que la vida de los ciudadanos está en riesgo.

Asimismo, reclaman acciones inmediatas para frenar el avance de la criminalidad y garantizar la tranquilidad en sectores como Ciudadela Noé, donde la extorsión y los ataques con explosivos se han vuelto recurrentes.

El atentado con dinamita registrado en San Juan de Dios, Tumbes, no solo evidencia el poder de intimidación de las mafias extorsivas, sino también la necesidad urgente de que el Estado despliegue estrategias más contundentes para enfrentar este flagelo que afecta a cientos de familias tumbesinas.