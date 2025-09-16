Callao: Mujer resulta herida en ataque a balazos frente al centro comercial Minka

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la noche del lunes en el Callao, cuando una mujer fue atacada a balazos frente al centro comercial Minka, ubicado en la avenida Argentina. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. y generó pánico entre los transeúntes y comerciantes de la zona.

De acuerdo con Exitosa, la víctima se desempeñaba como prestamista para atraer personas interesadas en adquirir dinero en los alrededores del centro comercial.

En ese contexto, dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta se aproximaron y, sin previo aviso, abrieron fuego contra ella. Los disparos se realizaron en plena vía pública, en medio del tránsito vehicular y de las personas que aún circulaban por el lugar.

El hecho no solo puso en riesgo la vida de la mujer, sino también la de quienes se encontraban en los alrededores. Los comerciantes y visitantes del Minka corrieron a refugiarse, mientras se escuchaban múltiples detonaciones.

Víctima herida y traslado de emergencia

Tras el ataque, la mujer cayó gravemente herida. Inmediatamente fue auxiliada por transeúntes y posteriormente trasladada a un hospital cercano en busca de atención médica urgente.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni su estado exacto de salud, aunque se sabe que recibió varios impactos de bala.

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió acordonar el área y evitar que se alterara la escena del crimen. En el lugar se hallaron diversos casquillos de bala, los cuales serán analizados por peritos de Criminalística.

Esta evidencia constituye una de las principales pistas para identificar el tipo de arma utilizada y vincular el caso con bandas criminales que operan en la zona.

El ataque ha reavivado la preocupación ciudadana sobre la creciente violencia en el Callao, donde hechos similares han sido atribuidos a ajustes de cuentas o al sicariato, modalidad que se ha consolidado como uno de los problemas más graves de la seguridad urbana.

Investigación en curso y medidas de seguridad

Aunque las autoridades aún no confirman las causas del ataque, se presume que podría tratarse de un acto de sicariato vinculado a disputas del crimen organizado.

El Callao es considerado uno de los puntos más críticos en el mapa delictivo del país, debido a la presencia de mafias dedicadas a la extorsión, narcotráfico y cobro de cupos.

La Policía Nacional ha reforzado la presencia en los alrededores del centro comercial Minka, mientras continúan las diligencias para ubicar a los responsables.

Asimismo, se exhorta a la población a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Central 105 o mediante los números de WhatsApp oficiales: 964 605 570 y 942 479 506.

Este nuevo ataque vuelve a poner en agenda la necesidad de medidas urgentes contra la delincuencia en el Callao. Los ciudadanos exigen mayor patrullaje, cámaras de seguridad operativas y acciones firmes contra las mafias, que cada vez actúan con más violencia en espacios públicos concurridos como Minka.