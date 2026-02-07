Provías exige a PMO Vías informar los criterios de un proceso en el que eligieron a una empresa inhabilitada

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis generada por la cancelación del contrato entre Provías Nacional y PMO Vías, la institución solicitó al grupo de empresas francesas informar públicamente los criterios técnicos para seleccionar a una empresa inhabilitada en un proceso para la ejecución de una importante obra.

Provías vs PMO Vías

A través de un comunicado publicado en la cuenta de X el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provías declaró como falsa una publicación de un medio de comunicación en el que calificaban de irregular un documento alcanzado a PMO para que informe sobre el Consorcio China Harbour. En ese sentido, decidieron aclarar que pedían información por un proceso de procura del que PMO se hacía cargo.

"El proceso de procura es ejecutado de manera exclusiva y autónoma por la PMO VÍAS, en su calidad de Asistente Técnico Especializado. PVN no tiene injerencia en la calificación ni en la determinación de los postores", señalaron.

Tal como detallaron anteriormente, a raíz de que recibieron una solicitud de información que advertía de irregularidad, de parte de la Defensoría del Pueblo, por lo que trasladaron el pedido a PMO, según afirman, con el fin de que se pronuncia respecto a la presencia de empresas inhabilitadas dentro de la lista de postores.

"La preselección realizada por la PMO Vías incluyó a una empresa que actualmente se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado peruano por la presentación de documentación falsa en procesos de contratación pública", indicaron.

Es en ese sentido que Provías Nacional consideró inaceptable que un equipo de asistencia técnica considerado altamente especializado incluya a empresas con tales antecedentes en una preselección. "El rigor y la ética en la selección son pilares no negociables para la ejecución de obras públicas".

Por ello, Provías Nacional exigió a PMO Vías responder públicamente y de manera detallada por los criterios técnicos y éticos aplicados en la conformación de dicha lista.

Provías aclara que anuló contrato con PMO

En diálogo con Exitosa, Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aclaró que se anuló el contrato con PMO Vías, mas no el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia. La razón sería, por un presunto caso de corrupción a nivel internacional de parte de una de las empresas que conforma la Oficial de Gestión de Proyecto (PMO Vías).

"Comenzamos una investigación y esta empresa, tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París, en donde reconoce ese delito de cohecho activo, es decir, soborno a funcionarios . Pero no solo eso, si no que el Banco Mundial inicia, a través de su Oficina de Transparencia una investigación por estas conductas y descubre que esta empresa EGIS contrata un agente: Es como una oficina encargada de sobornar funcionarios", reveló.

Es en ese sentido que Provías pidió a PMO informar públicamente sobre los aspectos técnicos para seleccionar empresas inhabilitadas.