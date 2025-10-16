"Tiene parte del cerebro destruida": Joven de 28 años fue inducido al coma tras ser herido durante protestas en Lima

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 28 años, identificado como Luis Reyes Rodríguez, se encuentra en estado crítico tras resultar herido durante las manifestaciones registradas el miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

Según relató su familiar, el joven fue diagnosticado con una fractura en el cráneo y una parte del cerebro destruida, motivo por el cual los médicos del Hospital Loayza lo indujeron al coma para evitar un mayor deterioro de su salud.

"El médico nos ha dicho que tiene una parte del cerebro destruida y que es irrecuperable. Lo han inducido al coma para protegerlo hasta que lo operen", declaró un familiar del herido a los medios.

Familia exige respuestas y atención médica urgente

Los familiares de Luis Reyes expresaron su preocupación por el estado del joven, quien permanece en la Unidad de Emergencia del Hospital Loayza con respiración artificial mientras esperan que sea sometido a una intervención quirúrgica.

"Nos preocupa la gravedad de su lesión. Sabemos que fue herido en la marcha y queremos saber qué fue lo que pasó", señalaron. La familia pide al Ministerio del Interior y al Ministerio Público que se investigue el caso y se determinen las circunstancias del ataque que dejó al joven en estado crítico.

El incidente se produjo en una jornada marcada por los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, que también dejaron un saldo de más de 100 heridos y una persona fallecida, identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años.

Luis Reyes Rodríguez, joven de 28 años herido en las protestas fue inducido al coma tras tener una fractura en el cerebro. Según narra su familiar, tiene una parte del cerebro destruida. pic.twitter.com/obpWeR1ndy — Roger García (@RogerAderly) October 16, 2025

Autoridades confirman fallecido y más de 100 heridos

El presidente José Jerí lamentó la muerte de Ruiz Sáenz y pidió que "las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades".

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Gobierno ha ordenado una investigación inmediata y negó que agentes del grupo Terna hayan participado en las protestas.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo confirmó el ingreso a hospitales de 102 personas heridas policontusas, entre ellas 23 civiles y 59 efectivos policiales, todos atendidos en distintos centros de salud.

Mientras tanto, los médicos del Hospital Loayza mantienen bajo vigilancia permanente a Luis Reyes Rodríguez, cuyo pronóstico es reservado. Su caso se ha convertido en uno de los símbolos del alto costo humano que dejaron las manifestaciones en Lima.