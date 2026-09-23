Cristorata amenaza a Magaly Medina tras ser cuestionado por burlarse del caso Liceo Naval

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristorata y Brando Gallesi quedaron en el ojo de la tormenta luego de que, durante una transmisión en Kick, se burlaran del caso Liceo Naval. Tras los cuestionamientos en redes y las críticas de Magaly Medina, el streamer decidió responder y dejó una contundente amenaza para la conductora.

Cristorata responde a Magaly Medina

La polémica comenzó luego de que Cristorata y Brando Gallesi protagonizaran una "broma" durante una transmisión en vivo que generó cuestionamientos en redes sociales. La situación tomó mayor fuerza cuando Magaly Medina se refirió públicamente a ambos y cuestionó lo ocurrido.

Brando Gallesi, por su parte, decidió pronunciarse y pedir disculpas por lo que calificó como un "chiste soez". El actor reconoció que su comentario había sido desafortunado y aseguró que esa situación no representaba quién es él.

Sin embargo, Cristorata optó por responder a los cuestionamientos durante una reciente transmisión en vivo. El streamer manifestó su incomodidad por los comentarios que Magaly Medina realizó la noche del lunes 21 de septiembre y le pidió que tenga cuidado con la manera en que se refiere a él.

"Magaly, escúchame, habla bien, por favor. Solamente refiérete bien porque no quiero, de verdad, hablar con Farfán y se te suma otra cosa. Ya mucha farándula, hablar mal de las personas", manifestó Cristorata durante su transmisión por Kick.

En ese momento, el creador de contenido se encontraba dentro de un vehículo junto a Brando Gallesi, quien días antes había ofrecido disculpas por la polémica "broma".

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Cristorata?

Para quienes no estuvieron al tanto, Magaly Medina arremetió contra la polémica "broma" que protagonizaron Cristorata y Brando Gallesi durante una de sus transmisiones.

La conductora cuestionó duramente lo ocurrido y señaló que el fragmento fue tomado por el público como una referencia a la denuncia que involucra a un escolar.

"Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz del que fue víctima un menor en el Liceo Naval. Asqueroso, asqueroso, con eso no se juega. Son tan brutos que, con tal de tener seguidores, porque lo hacen en vivo, sin un ápice de sensibilidad, de una brutalidad espantosa", manifestó la conductora.

Magaly tampoco dejó pasar que ambos aparecieran entre risas mientras se desarrollaba la escena. La conductora cuestionó que un tema tan delicado terminara convertido en una "broma" para generar revuelo en redes sociales.

"Al reírse de algo que todos debemos censurar. No es para hacer chiste", agregó la conductora, quien mantuvo su crítica hacia la manera en que se abordó el tema durante la transmisión.

Así, la polémica entre Cristorata y Magaly Medina tomó fuerza luego de los cuestionamientos por la "broma" vinculada al caso Liceo Naval. El streamer respondió a las críticas de la conductora y advirtió que podría tomar medidas si considera que las afirmaciones realizadas sobre él terminan afectando su nombre.