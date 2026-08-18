Querida actriz peruana denuncia robo en su vivienda: delincuentes se llevaron joyas de oro e incluso su pasaporte

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La delincuencia se encuentra al acecho y cobrando nuevas víctimas en Lima. En esta ocasión, una destacada y reconocida actriz peruana denunció que delincuentes ingresaron a su hogar y se llevaron joyas, su pasaporte, entre otras cosas de valor.

Bárbara Cayo fue víctimas de robo en su domicilio de San Isidro

La intérprete escénica, Bárbara Cayo, atravesó momentos de terror e impotencia tras ser víctima de la inseguridad ciudadana que flagela día a día a la población. El acto criminal actor se registró el pasado sábado, 15 de agosto. Se percató del hurto al retornar a su hogar, los sujetos dejaron la cochera abierta y rompieron las chapas de las puertas.

Todo el hecho quedó registrado en las cámaras que están instaladas en exteriores de su residencia ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Estas ayudaron a captar, además, los rostros de los facinerosos.

Según relató la figura pública, a través de un video, los hampones invadieron su privacidad y se llevaron un botín valorizado aproximadamente 25 mil dólares entre joyas y otros objetos de gran valor. Además, lamentó que entre dichas pertenencias estén aquellas las cuales poseían un valor sentimental para ella.

"Les cuento que entraron a mi casa a robar a las 3 de la tarde el sábado. Estoy un poco en shockm, estaba haciendo los trámites de la denuncia. Creo que nadie tiene derecho de usurpar de esa manera, de entrar, romper y malograr las cosas de uno y llevarse las cosas de valor. Más que de valor monetario se llevaron cosas de valor sentimental", manifestó.

Además, la artista nacional se mostró indignada por lo suscitado y pidió a la ciudadanía que le brinden su apoyo para que pueda dar con el paradero de los rateros que causaron destrozos en su domicilio.

"Tengo indignación de ver todas las cosas hechas trizas en la casa. He podido grabar porque hay cámaras afuera en la calle para estos ladrones que son medio tontos. Si los logran identificar, se los agradecería para que haya justicia y no haya más personas perjudicadas", expresó.

Lo que quedó grabado en las cámaraa de seguridad

Hay que mencionar que las cámaras de seguridad capataron el preciso instante de cada accionar de los tipos. El primero de ellos tenía una polera blanca y sirvió como 'campana' y le dio una señal a su cómplice, quien llevaba en manos una mochila para forzar los ingresos de la vivienda.

Con ayuda de una ganzúa abrieron la puerta principal. Además, rompieron ventanas y destrozaron las puertas para ingresar y robar todo lo que estaba a su paso y huir sin prisa, tras 8 minutos dentro del inmueble.

Una vez más la delincuencia cobra una nueva víctima en Lima. En esta ocasión la querida actriz peruana Bárbara Cayo sufrió el robo de joyas de oro, su pasaporte, entre otras cosas de valor. De acuerdo a su testimonio, delincuentes ingresaron a su hogar rompiendo las chapas de sus puertas y procedieron a hurtar diversas pertenencias aprovechando que en ese instante su vivienda estaba vacía.