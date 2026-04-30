Inseguridad ciudadana: Presidente José Balcázar afirma que se están reduciendo los índices de criminalidad

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar se pronunció este viernes 30 de abril en Exitosa sobre la lucha que viene emprendiendo su gobierno contra la inseguridad ciudadana, a menos de tres meses de dejar el cargo.

En ese sentido, destacó la labor que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP), señalando que gracias a los "golpes" que viene dando, los índices de criminalidad están disminuyendo en nuestro país para el beneficio de la ciudadanía.

Minería ilegal sostiene a la delincuencia

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el mandatario mencionó que ha recibido información de primera plano del Servicio de Inteligencia y de Seguridad que a la fecha hay una reducción en los índices delictivos gracias al accionar policial, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que fuera oficializado en marzo último.

"Estamos realmente bajando los índices de criminalidad, que haya muertos en algunas partes del Perú, etc., pero en general hay una baja de la estadística y eso me parece bien. Se está haciendo golpes muy fuertes, muy importantes, donde me parece que la Policía está trabajando con sus mejores cuadros para poder reordenar esta circunstancia", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que su gestión viene reduciendo los índices de criminalidad en el país. Señaló que se están dando "golpes muy fuertes", en los que la Policía Nacional trabaja con sus mejores cuadros para... pic.twitter.com/K7Ng9tOY44 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

En esa misma línea, citó una de las rápidas acciones que viene tomando el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, es la remoción de altos mandos de la PNP cuando su trabajo no es eficiente, tal como sucedió hace pocas semanas en Trujillo, donde, sostuvo, que el crimen organizado está vinculado a la minería ilegal y en segundo lugar al narcotráfico.

Lima y Callao en estado de emergencia por 60 días

El Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 062-2026-PCM publicado el 29 de abril, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

A través de esta medida, el Ejecutivo busca seguir sosteniendo su lucha contra este flagelo para devolverle la tranquilidad a la mayor cantidad de peruanos.