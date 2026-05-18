Segunda vuelta electoral: ONPE amplía vigencia de excusas y justificaciones para miembros de mesa

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con miras a la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la ampliación de excusas al cargo de miembro de mesa y a su vez las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio que fueron otorgadas durante las Elecciones Generales del pasado 12 de abril de 2026.

Establecen plazos para excusas y justificaciones de miembros de mesa

Este lunes 15 de mayo, la ONPE emitió una resolución N° 000336-2026-GOECOR/ONPE de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, a través de la cual se establecen los plazos paras presentar las nuevas solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa y por inasistencia a la instación de mesas de sufragio que se dieron en primera vuelta.

Ello, con el objetivo de que estas puedan tener validez en la Segunda Elección Presidencial que está programada a llevarse a cabo el próximo 7 de junio de 2026. Este medida responde a un principio de continuidad electoral que se encuentra establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).

La citada norma sostiene que los ciudadanos que ejercerán la función de miembros de mesa en esta segunda vuelta electoral serán los mismos que fueron designados para la primera, sin la necesidad de que exista un nuevo proceso de selección.

En ese sentido, el organismo electoral contempló que las excusas y justificaciones ya tramitadas así como aprobadas deberán mantener su efecto para el balotaje sin que los ciudadanos beneficiados tengan que iniciar un nuevo trámite.

Estos son los plazos para las nuevas solicitudes

En ese marco, la ONPE ha fijado un plazo de cinco díoas hábiles para presentar solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa. Este se computará desde el día siguiente de la publicación de la resolución de proclamación de resultados emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De igual manera, esta resolución establece que las solicitudes de justificación por inasistencia a la instalación de mesas de sufragio podrán presentarse ante la ONPE hasta cinco días naturales antes de la realización de la Segunda Elección Presidencial 2026, entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el representante de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez.

Es así que, la ONPE emitió una resolución a través de la cual estableció la ampliación de excusas al cargo de miembro de mesa y por inasistencia a la instación de mesas de sufragio que se dieron en primera vuelta.