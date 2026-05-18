Asteroide pasará muy cerca de la Tierra hoy, lunes 18 de mayo: Mira EN VIVO su trayectoria

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El universo nos ofrece este 18 de mayo de 2026 un espectáculo poco común: el asteroide 2026 JH2 realizará un sobrevuelo extremadamente cercano a nuestro planeta, situándose a apenas una cuarta parte de la distancia que separa a la Tierra de la Luna.

Si bien el acercamiento de la roca espacial no representa ningún peligro de impacto de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se trata de un evento único que podrá ser rastreado mediante una transmisión en vivo.

Asteroide 2026 JH2 realiza hoy su paso más cercano a la Tierra

El asteroide 2026 JH2 fue descubierto recientemente por astrónomos de varios observatorios, entre ellos el Observatorio Mount Lemmon y el Observatorio Farpoint en Eskridge.

Su presencia captó de inmediato la atención de la comunidad científica al revelar una trayectoria que lo clasifica como un objeto cercano a la Tierra (NEO) de la clase Apolo, caracterizados por tener órbitas que cruzan la trayectoria de nuestro planeta alrededor del Sol.

Su máximo acercamiento se producirá este lunes 18 de mayo alrededor de las 4:23 p.m. (hora Perú), cuando el asteroide se situará a una distancia de entre 0,00058 y 0,00064 unidades astronómicas de la Tierra.

Considerando que una unidad astronómica equivale a la distancia que separa a la Tierra del Sol, los científicos estiman que en su punto más cercano, el objeto estará a unos 90 mil kilómetros de chocar con nuestra planeta.

Ubicación del cometa 2026 JH2, cercano a la Tierra en el sistema solar.

¿Cómo ver el acercamiento del asteroide 2026 JH2?

La Agencia Espacial Europea (ESA) estima que el 2026 JH2 tiene un diámetro de entre 15 y 35 metros, dimensiones modestas en términos cósmicos pero suficientes para convertirlo en un objeto observable con equipos relativamente accesibles.

En ese sentido, los astrónomos podrán observar el tránsito del asteroide 2026 JH2 mediante programados especializados que determinan su ruta en tiempo real por el sistema solar con cálculos matemáticos.

Uno de los canales de Youtube que transmitirá este evento astronómico es el Virtual Telescope Project, un proyecto comandado por el astrónomo italiano Gianluca Masi, quien realiza observaciones del observatorio Bellatriz de Ceccano en Italia.

La transmisión del evento astronómico se encuentra programado para iniciar a las 2:45 p.m. en el horario peruano.