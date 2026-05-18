Papa León XIV ya tiene lista su primera encíclica 'Magnifica Humanitas': Será presentada el próximo 25 de mayo

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV ya tiene listo su primer texto magisterial de mayor rango titulado 'Magnifica Humanitas' (Magnífica Humanidad) el cual ya lo ha firmado y se convertirá en la primera encíclica de su pontificado y que, de alguna manera, pondría las bases de su mirada sobre la sociedad y la Iglesia.

La primera encíclica del papa León XIV

La presentación de este documento que se encuentra centrado en "la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial" se realizará el próximo 25 de mayo, luego de haberla firmado el último viernes en el marco del 135° de 'Rerum Novarum', encíclica social fundacional del papa León XIII.

De acuerdo a lo difundido desde el Vaticano, en este texto el sumo pontífice aborda el tema de la defensa de la dignidad humana frente al avance de la Inteligencia Artificial y marcará uno de los ejes centrales de su actual pontificado.

En ese sentido, plantea interrogantes sobre el impacto de las tecnologías en la vida cotidiana y advierte sobre el riesgo de que las máquinas reemplacen vínnculos y valores humanos esenciales.

Hay que mencionar que, durante el último año, Robert Prevost se ha referido en varias oportunidades a los peligros vinculados a la desinformación, las adicciones digitales, el uso bélico de la IA y la pérdida de contacto humano frente al crecimiento de los chatbots y modelos de lenguaje.

Desde su punto de vista, el papa sostiene que, si el desarrollo tecnológico no coloca a la persona en el centro, podrían profundizarse problemas vinculados a la justicia, el trabajo, la verdad y la fraternidad.

Un dato a tomar en cuenta es que prevamente a convertirse en pontífice, el catalogado como papa peruano, estudió Matemáticas y mostró siempre interés por la tecnología, aunque remarcó la necesidad de establecer límites éticos claros para su utilización.

Así será la presentación de 'Magnifica Humanitas'

Una de las grandes novedades es que en esta oportunidad el mismo papa León XIV participará de la presentación pública de la encíclica, algo que es poco habitual en la historia reciente de el Vaticano.

Además, el encuentro reunirá a cardenales, teólogos y especialistas en Inteligencia Artificial. Entre los que resalta Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude y referente mundial en investigaciones sobre el funcionamiento de los modelos de lenguaje.

También participarán la teóloga Anna Rowlands, de la Universidad de Durham, y Leocadie Lushombo, especialista de la Universidad Santa Clara de California. El Vaticano considera que el documento funcionará como el texto "programático" del pontificado de León XIV.

Como vemos, el papa León XIV presentará el próximo 25 de mayo su primer magisterial de mayor rango titulado 'Magnifica Humanitas' (Magnífica Humanidad) el cual ya lo ha firmado y se convertirá en la primera encíclica de su pontificado.