Revelan FOTO INÉDITA de Don Ramón en la "Estación Callao" y sacude las redes: ¿Qué hacía ahí?

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una fotografía nunca antes vista de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón de "El Chavo del 8", causó revuelo en redes sociales luego de difundirse una imagen donde aparece posando en el ingreso de la "Estación Callao". La postal habría sido tomada durante uno de los viajes del actor a inicios de los años 80 y rápidamente despertó miles de reacciones entre seguidores de la popular serie mexicana.

La foto inédita de Ramón Valdés

La imagen muestra al querido comediante sonriendo frente al acceso de la estación ubicada sobre la emblemática avenida Corrientes, uno de los puntos más transitados de la capital argentina. La publicación generó una fuerte ola de nostalgia entre los usuarios, quienes recordaron el impacto que tuvo El Chavo del 8 en toda Latinoamérica y la enorme popularidad que alcanzó Ramón Valdés gracias a su entrañable personaje.

No obstante, el furor por la fotografía también estuvo acompañado de dudas y polémica. Mientras algunos internautas celebraron el hallazgo como una verdadera joya histórica, otros cuestionaron la autenticidad de la imagen y señalaron que podría haber sido creada con inteligencia artificial debido a ciertos detalles visuales que llamaron la atención en redes sociales.

El hijo de Ramón Valdés respaldó la publicación

Quien terminó dando mayor fuerza a la fotografía fue Esteban Valdés, hijo del actor mexicano, quien decidió compartir la imagen en su cuenta oficial de Instagram y comentó algunos detalles sobre el contexto en el que habría sido tomada.

"Foto inédita de mi apá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81", escribió junto a la publicación.

Además, explicó que la fotografía habría sido captada en la estación Callao de la Línea B del metro porteño, una de las rutas más tradicionales de Buenos Aires.

"Según mi amiga, la estación Callao pertenece a la Línea B del metro —así le decimos en México al tren—, la cual recorre la famosa avenida Corrientes. ¿Qué les parece? ¿La habías visto?", agregó Esteban Valdés en su mensaje dirigido a los seguidores del actor.

La viralización de esta imagen volvió a demostrar el enorme cariño que el público mantiene por el actor, incluso décadas después de su partida.

Ramón Valdés visitó la Argentina en varias oportunidades y siempre fue recibido con cariño por sus fanáticos. Su personaje de Don Ramón se convirtió en uno de los más queridos de la televisión latinoamericana y, hasta la actualidad, su rostro sigue presente en remeras, cuadros, memes y homenajes populares.