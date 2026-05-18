Jorge Araujo es presentado oficialmente como nuevo entrenador de Juan Pablo II College

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya es oficial. Tras conocerse que Jorge Araujo no continuaría en el club Universitario de Deportes debido a que afrontaría un nuevo desafío para dirigir a otro club de la Liga 1, finalmente fue presentado como el flamante entrenador de Juan Pablo II College.

Asume las riendas de Juan Pablo II College

Lo que era un trascendido ya es una realidad, el extécnico interino de la 'U', 'Coco' Araujo fue el elegido por Juan Pablo II College para que asuma las riendas de su primer equipo y logre los objetivos que se ha trazado de cara al Torneo Clausura 2026.

A través de sus redes sociales el cuadro de Chongoyape presentó en sociedad al también exfutbolista con un cálido mensaje en el que subrayan que le desean el mejor de los éxitos para que puedan lograr juntos los objetivos trazados en lo que resta del campeonato local.

"¡Bienvenido, profesor Jorge Araujo! Nos llena de entusiasmo anunciar su llegada como nuevo entrenador de nuestro club Juan Pablo II. Estamos seguros de que su experiencia, liderazgo y compromiso serán fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y confiamos en que, con trabajo y unión, lograremos revertir este momento", se lee en un post de Instagram.

Hay que señalar que, el entrenador nacional llega en reemplazo del estratega argentino Marcelo Zuleta. En medio de dicho contexto, tendrá la difícil tarea de lograr que el club norteño pueda resurgir del fondo de la tabla debido a que se encuentra en la penúltima casilla del torneo nacional.

Vale indicar que, en lo que va del Torneo Apertura ha obtenido un saldo de 8 derrotas, 3 empates y 4 victorias. Estos números posicionan a Juan Pablo II en la decimoquinta posición en la Liga 1, con quince puntos.

Jorge Araujo ya llegó a Chongoyape

A pocos miutos de oficializarse la flamante incorporación de Jorge Araujo a la dirección técnica de Juan Pablo II College, el mismo club publicó fotografías en el que se le observa feliz a su arribo a Chongoyape.

"¡Hola Chiclayo! Algunas postales de la llegada del profesor Jorge Araujo junto a su comando técnico para asumir el mando del Club Juan Pablo II de Chongoyape. Una nueva etapa comienza, marcada por el trabajo, la ilusión y el compromiso de siempre", se lee en la descripción del post.

Como vemos, Jorge Araujo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Juan Pablo II College, tras su breve estadía en el banquillo de Universitario de Deportes. Llega para reemplazar al argentino Marcelo Zuleta.