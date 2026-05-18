Feriado largo con 5 días consecutivos en julio: ¿Quiénes se verán beneficiados y por qué?

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Feriado largo con cinco días consecutivos beneficiará a miles de personas en Perú en el mes de julio. Descubre las fechas exactas de este descanso y el motivo detrás de esta medida.

27 de julio día no laborable: Genera nuevo feriado largo

En los últimos días, una buena noticia ha generado impacto en el país. Si estás cansado de la rutina laboral y deseas pasar más tiempo en familia podrías aprovechar el nuevo feriado largo que se aproxima en el mes de julio con hasta cinco días consecutivos.

Pues bien, mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno oficializó que el lunes 27 de julio sea declarado día no laborable compensable para trabajadores del sector público con el objetivo de fomentar el desarrollo del turismo interno en el país con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Esa fecha crea un puente festivo con el feriado nacional 28 y 29 de julio y, además de ello, si se le suman los días previos, sábado y domingo, se genera un feriado largo de cinco días seguidos, quedando el calendario de la siguiente forma para tomar unas merecidas vacaciones:

Sábado 25 de julio: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Domingo 26 de julio: Día de descanso habitual.

Lunes 27 de julio: Día no laborable compensable.

Martes 28 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

28 y 29 de julio feriados nacionales por Fiestas Patrias

Recuerda que los días 28 y 29 de julio son considerados feriados nacionales, por conmemorarse la proclamación de la Independencia del Perú. En esas fechas, los empleadores deben considerar otorgarles un descanso remunerado a los trabajadores que se encuentren en el régimen privado.

En caso el empleador no otorgue ese descanso en la misma fecha, podrá darlo en otro día previo acuerdo, de lo contrario, deberá pagarle tres remuneraciones:

Una remuneración ordinaria por el feriado (que ya está incluida en el sueldo mensual del trabajador). Una remuneración por la labor efectuada en feriado. La sobretasa del 100%.

28 y 29 de julio considerados feriados nacionales en Perú por Fiestas Patrias.

Feriados nacionales que restan en 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM se declaró el lunes 27 de julio como día no laborable compensable. Esta fecha estratégica se sumará al fin de semana previo y a los feriados nacionales por Fiestas Patrias, consolidando un periodo de cinco días consecutivos de pausa para el sector público.