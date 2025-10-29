Huracán Melissa golpea el Caribe: Al menos 40 personas fallecidas tras azote del ciclón

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Caribe viene sufriendo las inclemencias de la naturaleza con el huracán Melissa, con la tormenta de grado 5 que ha azotado diversas islas de la región. Los reportes indican que hasta el momento hay al menos 40 personas fallecidas por el ciclón que ha llevado consigo lluvias y vientos de altas velocidades.

Haití y Jamaica los más afectados

Varias islas caribeñas han soportando en las últimas horas la devastación de este fenómeno natural. Entre los más afectados están Haití y Jamaica. En el primer país se han reportado al menos 40 muertos y 10 desaparecidos, mientras que en el segundo ocho, según la BBC citando a la agencia AP.

Actualmente, Melissa ha tomado rumbo hacia las Bahamas, bajando la categoría de huracán 1. Los vientos han alcanzado los 144 km/h justo frente a la costa sur de Long Island en, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

#29Oct 16 horas después de haber destrozado gran parte de #Jamaica el huracán #Melissa irrumpió en el este de #Cuba.

Desolador panorama en poblaciones cercanas a Guantánamo y Santiago como El Cobre, Bayamo, Cuento o Sagua de Tánamo.

Reportan grandes inundaciones, derrumbes,... pic.twitter.com/WvK8797hcq — Somos Tu Voz (@SomosTuVozV) October 29, 2025

Como consecuencia de este ciclón, se han registrado desbordes de ríos y deslizamientos de tierra. Por seguridad el gobierno de Cuba dispuso la evacuación de más de 700 mil habitantes, luego de que el martes el fenómeno tocó tierra en Jamaica, con vientos que alcanzaron los 295 km/h.

En Haití, solo la crecida de un río provocó la muerte de 25 ciudadanos al sur de la nación. Además, medios locales informaron que varias personas continuaban atrapadas en el puerto de Petit-Goâve, por el colapso de viviendas. Esto lo corroboró para AP el alcalde Jean Bertrand Subrème.

La actualidad de Melissa

Tras la confirmación que el huracán se dirigía a las Bahamas, el gobierno jamaiquino emitió un aviso de "todo despejado", de acuerdo a un portavoz. Esto permitió a las empresas de electricidad, agua y telecomunicaciones, realizar los trabajos para reestablecer las conexiones afectadas.

Las autoridades bahameñas dispusieron el traslado de casi 1500 personas previo a la suspensión de los vuelos por el arribo del ciclón. Hasta el momento se reportaron lluvias y vientos que afectaron los suministros energéticos. Recomendaron a quienes se quedaron a no salir de interiores.

Precioso el Océano Atlantico a medianoche del día 29 al 30 de octubre de 2025. Unido todo por la humedad gracias a 2 borrascas, una cuyo frente afectará a la península este fin de semana, y el Huracán Melissa, afectando ahora mismo a las Bahamas como Cat.1 pic.twitter.com/Ajge6L2RxW — Dani G 🌻🌦️ (@danig_f1) October 29, 2025

Se espera que hasta la madrugada del jueves se mantenga el aumento del nivel del mar, así como el aumento de las precipitaciones y las corrientes de aire.

Con esto, el huracán Melissa tuvo un paso devastador por varias islas del Caribe, dejando al menos 40 fallecidos en Haití y Jamaica. De momento, el fenómeno pasa por Bahamas, donde se evacuó a varios residentes.