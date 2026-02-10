Carlos Galván SORPRENDE A HINCHAS y asegura que si hubo penal contra la 'U': "Fue imprudente Riveros"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 2 del Torneo Apertura dejó de lado el fútbol para enfocarse en las polémica arbitrales. Una de las más sonadas fue el penal que Kevin Ortega cobró contra Universitario y que a la larga se convirtió en el empate del Cusco FC de local.

Carlos Galván asegura que si fue penal contra la U

Como era e esperarse, diversos personajes del balompié nacional ligados a la U arremetieron contra el colegiado FIFA indicando que en ningún momento hubo falta alguna o mano para que se cobrara la pena máxima.

Sin embargo, uno de los referentes de Universitario de los últimos años como Carlos Galván, ha sorprendido a todos los hinchas al indicar que si hubo penal contra el equipo de sus amores a pesar de la gran polémica gestada.

Según indicó el popular 'Negro' en el programa 'Más que fútbol', el defensor Williams Riveros pecó de imprudente al saltar con el brazo estirado dando pie a que el juez del encuentro pueda interpretar que existió y falta y por ende la pena máxima.

Carlos Galván, exfutbolista de Universitario de Deportes: "Para mí es penal (de Riveros ante Cusco FC)"pic.twitter.com/hZVdD9gdAy — Mauricio E. (@brooster1901) February 10, 2026

"La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente Riveros, la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. El delantero o defensa, cuando salta a cabecear, siempre salta a cubrirse; en ningún momento Riveros saltó a cubrirse", indicó.

Hubo desesperación en Williams Riveros

En esa misma línea, el ahora comentarista aseguró que el central crema pierde la marca del jugador rival por lo que en su intento de recuperar la posición salta de forma desesperada y comete penal. El 'Negro' precisó que su brazo impacta en el rostro lo que generó la mencionada falta.

"Pienso que la desesperación e imprudencia de Riveros ocasionaron el penal. Riveros pierde la marca; fuera de que Ampuero lo empuja un poco a Riveros, pierde la marca y estira el brazo por desesperación para que no cabecee limpio. Al cabecear limpio Fuentes, se apoya Riveros, pero va con la inercia de ir para adelante. Apoya el brazo en la cara y, automáticamente, cuando vos sentís el contacto, dobla el codo y parece que le pega, pero es un apoyo de desesperación", añadió.

En resumen, Carlos Galván, exreferente de Universitario, aseguró que si hubo penal en contra de la U durante el encuentro ante Cusco FC. El 'Negro' precisó que Williams Riveros fue imprudente al momento de saltar con el jugador rival.