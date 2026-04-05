Paolo Guerrero realizó polémicos gestos contra hinchas de Universitario tras derrota en el clásico

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 4 de abril, se disputó una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano el cual dejó como ganador a Universitario. Los cremas lograron imponerse ante Alianza Lima gracias al único tanto marcado por Martín Pérez Guedes luego de un pase de tres dedos de Alex Valera.

Los polémicos gestos de Paolo Guerrero

Uno de los futbolistas más observados por los dos hinchadas fue Paolo Guerrero ya que este podría ser uno de sus últimos partidos ante el rival de toda la vida. Sin embargo, su rendimiento dentro de la cancha fue similar al del resto de los íntimos ya que asomó poco y nada contra el arco defendido por Miguel Vargas.

Precisamente, el 'Depredador' se ha convertido en protagonista en las redes sociales luego que se revelara un video tras el pitazo final del juez del partido. En las imágenes se observa como el delantero blanquiazul abandona el campo de juego con mucha molestia al lado de sus compañeros.

Sin embargo, en un momento acelera el paso y empuja a un camarógrafo que se cruzó en el camino. Además, antes de entrar a los camerinos realizó algunos gestos contra los hinchas de la 'U' haciendo la seña de un número 1.

GESTOS:



🔥Paolo Guerrero realizó gestos frente a la tribuna Occidente al finalizar el clásico, previamente empujó a un camarógrafo.



💁🏽‍♂️PG:"Yo.. 1, yo.. 1."



QUE SIGNIFICA?? algún título ganado con Alianza? Algún clásico ganado? Algún gol frente a Universitario? Que quiso decir? pic.twitter.com/kC5sPbbiqW — Son Opiniones, No Datos (@SonOpiniones_ND) April 5, 2026

Como era de esperarse, los aficionados cremas reaccionaron en las redes sociales asegurando que un episodio similar se dio con Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal en el Estadio Alberto Gallardo. Aquella vez, el volante y el DT fueron castigados por la Comisión Disciplinaria por lo que ahora piden una sanción similar para el delantero de 42 años.

Arremetió contra el planteo de Universitario

En esa misma línea, Paolo Guerrero declaró para la prensa luego de lo que fue el clásico en el Monumental asegurando que el equipo local no hizo los méritos suficientes como para llevarse el triunfo. Según precisó, no merecieron la derrota ya que no sufrieron a lo largo de los 90 minutos.

"Fue un partido muy equilibrado y nos vamos con bronca de que nos hayan hecho ese gol. En realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro, pero toca seguir trabajando. Nos vamos con bronca de aquí porque hubiésemos podido tener un mejor partido hoy", indicó.

En resumen, se revelaron imágenes de Paolo Guerrero al finalizar el partido realizando polémicos gestos contra hinchas de Universitario tras la derrota en el clásico en el Monumental. El experimentado delantero también empujó a un camarógrafo que se le cruzó en el camino.