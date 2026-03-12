Juan Carlos Velasco, nuevo ministro de Salud, estaría implicado en hechos irregulares ocurridos en el Hospital Loayza

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A solo días de acudir al Congreso de la República en busca del voto de confianza, el gabinete liderado por Denisse Miralles sufrió su primera baja tras la salida de Luis Quiroz a la cartera de Salud. Pese a ser ratificado por el gobierno de José María Balcázar, el funcionario presentó su carta de renuncia en medio de cuestionamientos hacia su sector.

Nuevo ministro de Salud implicado en hechos irregulares

Tras confirmar su baja, Juan Carlos Velasco asumió como nuevo titular del Minsa tras jurar por la tarde del miércoles 11 de marzo. Con una larga trayectoria en dicho campo, el médico cirujano se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Salud (INS), además de haber sido directivo en el Hospital de Ate y director general del Hospital Arzobispo Loayza en el 2021.

Precisamente, el flamante ministro de Salud figura en un informe de Contraloría General de la República como uno de los funcionarios implicados en hechos irregulares cuando se desempeñó como jefe de dicho nosocomio ubicado en el centro histórico de Lima.

#LoÚltimo Nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, figura en informe de Contraloría como uno de los funcionarios implicados en hechos irregulares en el hospital Arzobispo Loayza en 2021



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/DtgYTWQC4m — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

Según este documento, Juan Carlos Velasco tuvo responsabilidad administrativa, civil y penal en la contratación de funcionarios para poner en funcionamiento una planta generadora de oxígeno dentro del Hospital Loayza los cuales no eran necesarios para el momento que se vivía en medio de la crisis de la pandemia de la COVID-19. Además, se indica que este hecho le habría costado el Estado más de 600 mil soles.

Minsa señalada por falta de medicamentos

De momento, el nuevo titular del Minsa no se ha referido a estas indagaciones ya que asume este cargo en medio de críticas hacia el sector. Y es que en los últimos meses los hospitales a cargo de la entidad han sido duramente criticados por la escases de medicamentos esenciales para la atención de miles de pacientes.

Otro hecho similar se dio en los últimos días donde se señaló que la insulina, insumo clave para quienes sufren de diabetes, no estaría en las farmacias de los nosocomios generando alarma en los usuarios.

Sin embargo, en diálogo con Exitosa, Lida Hildebrandt Pined, directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), aseguró que no hubo falta de este medicamento, sino que todo fue un problema de distribución.

"Fue un problema, no de desabastecimiento, sino de redistribución, que ya se llevó a cabo y, por lo tanto, el Minsa garantiza que las insulinas se encuentran en los diferentes centros de salud y también a nivel nacional en los hospitales", indicó.

En resumen, el flamante ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, figura en un documento de Contraloría donde se le señala como responsable de diversas irregularidades ocurridas dentro del Hospital Loayza en el 2021.