Hombre llamó a la policía porque su esposa no lo dejaba salir de su casa: ¡Le puso candado!

Una mujer le puso candado a la reja de su casa para evitar que su esposo saliera a reunirse con sus amigos. Ante esta situación, el hombre no tuvo más remedio que llamar a la policía, dejando a más de uno sorprendido. La escena se viralizó en redes sociales.

Esposa no lo dejó salir y él llamó a la policía

De acuerdo a la escena difundida en distintas plataformas, se puede observar la escena donde un hombre está tras las rejas de su hogar, luciendo una gorra y un polo negro, con la mirada totalmente desconcertada. Pues bien, según se reveló, el sujeto, identificado como Mauricio, decidió llamar a la policía para pedir ayuda.

¿El motivo? Su esposa no lo dejaba salir de su propia casa para irse a reunir con amigos. Para evitar que su pareja la "desobedezca" optó por ponerle cerrojo a la reja y esconder la llave. Ante esta complicada situación y verse inhabilitado para divertirse un momento fuera, Mauricio no tuvo otra opción que llamar a los agentes del orden, alegando que no sería la primera vez que le impiden reunirse con sus colegas y que lo controlaban desde hace semanas.

Tras responder al llamado, los policías llegaron al domicilio y decidieron conversar con la mujer para explicarle que su acción era incorrecta y que podría tener consecuencias legales, ya que tener encerrado a su esposo podría ser considerado como secuestro, según reveló el medio 'Unitel'.

Reacciones a la escena en redes sociales

Al entender la gravedad de la situación la mujer accedió a liberar a su esposo y dejarlo salir de casa. Este hecho generó una serie de comentarios en las redes sociales, algunos en tono de burla y otros que se ponen en el lugar del afectado.

"No me parece nada gracioso", "violencia es violencia sin importar el género", "algo habrá hecho, si hubiera obedecido a su mujer esto no pasaba", "eso se llama privación ilegítima de la libertad, y sí, es un delito", "no es gracioso lo que hizo, sea un hombre o mujer eso no es correcto", "eso es tener mandato, si no se porta bien la próxima vez lo encierra en el sótano", "me pasó igual, no me dejaron salir a una 'pichanga'", expresaron los usuarios en Instagram.

