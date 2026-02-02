Alerta en Pasco: Lluvias intensas obligan CIERRE de famosa catarata por desborde de caudal

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precaución en la selva peruana. En las últimas horas, las intensas lluvias presentadas en la provincia de Oxapampa generaron el desborde del caudal de una emblemática catarata turística, obligando a su cierre temporal ante el riesgo inminente para los turistas.

Emblemática catarata turística cierra puertas ante caudal desbordado

La decisión fue anunciada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa este domingo por la tarde ante el aumento del caudal de la famosa Catarata El Tigre. Según el comunicado emitido, mantener abierto el acceso no presta ninguna garantía para los visitantes, ya que el agua está totalmente cargada.

Asimismo, subrayaron que, con un caudal desbordado y peligroso, queda imposibilitada cualquier actividad turística o recreativa en la zona.

Pese a que El Tigre representa un importante atractivo turístico que congrega a cientos de turistas, ansiosos por disfrutar de sus aguas, esta disposición municipal pretende evitar tragedias, priorizando la vida de quienes llegan con la ilusión de conocerla.

Según las autoridades, mientras persistan estas condiciones climáticas extremas, los senderos y áreas de baño representan un riesgo por posibles deslizamientos.

Ante la crítica situación en la que se encuentra la catarata El Tigre, la entidad municipal viene ejecutando trabajos de monitoreo y mantenimiento preventivo para asegurar que, apenas mejoren las condiciones climáticas, la cascada pueda volver a abrir sus puertas a los viajeros con la seguridad garantizada.

Vivienda colapsa por intensas lluvias en Oxapampa

Otra de las consecuencias generadas por las intensas precipitaciones presentadas en Oxapampa fue el trágico colapso total de una vivienda de dos pisos en Churumazu, que había quedado suspendida tras la activación de una quebrada, según informó el responsable de Gestión de Riesgos y Desastres, Marco Morán.

Los lugaremos registraron en video el preciso instante en el que la casa se parte por la mitad, quedando en escombros en cuestión de segundos. Morán señaló que el derrumbe dejó calaminas y otros materiales regados.

Por la masa de lodo y piedras, el terreno quedó completamente inestable, por lo que Defensa Civil evacuó de inmediato a las personas que lo perdieron todo, quienes fueron trasladadas al sector Pucuy.

Además, se instalaron carpas para brindar albergue temporal a los damnificados.

"No hemos sido ajenos al dolor de estas familias, por lo que se ha entregado bienes de ayuda humanitaria consistentes en alimentos y abrigo. Estas intervenciones buscan resguardar la salud de los afectados, especialmente niños y ancianos, frente a las constantes precipitaciones", detalló Morán.

Ante el desborde de su caudal, provocado por fuertes lluvias, la Municipalidad de Oxapampa se vio obligada a cerrar las puertas de una emblemática catarata ante el inminente peligro para los turistas.