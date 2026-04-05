Trabajador de la ONPE muere de forma repentina durante un simulacro de voto en Moquegua

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este domingo inició con una tragedia en la provincia de Ilo, región Moquegua. En pleno simulacro nacional de elecciones, un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) falleció repentinamente mientras cumplía funciones técnicas, generando conmoción entre sus compañeros y los asistentes al ensayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:45 a.m. en el sector de Pampa Inalámbrica, durante una exposición sobre el sistema de cómputo electoral. La víctima, identificada como Luis Alberto Díaz Sánchez, asistente de cómputo descentralizado, perdió el conocimiento y cayó de su asiento mientras explicaba procedimientos operativos. Testigos señalaron que se golpeó la cabeza al desplomarse.

De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó la intervención del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y de efectivos de la Policía Nacional.

Los médicos intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos, pero finalmente confirmaron su deceso en la misma sede. De manera preliminar, se presume que la causa habría sido un infarto, aunque las investigaciones oficiales determinarán con precisión lo ocurrido.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un trabajador de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en Ilo, falleció de manera repentina mientras participaba durante el simulacro electoral. Según información oficial de la ONPE, el hecho ocurrió al rededor de las 9 de la mañana.... pic.twitter.com/sXd9s8mkdE — Exitosa Noticias (@exitosape) April 5, 2026

Reacciones y diligencias

Representantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley. La ODPE Ilo expresó sus condolencias a la familia y destacó el compromiso y profesionalismo del trabajador en el ejercicio de sus funciones. El hecho generó consternación entre personeros, observadores y colegas presentes en el simulacro.

El fallecimiento se produjo en el marco del simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, organizado por la ONPE para verificar el correcto funcionamiento del software y los mecanismos de transmisión de datos de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril.

La jornada incluyó pruebas técnicas como la "puesta a cero" de los servidores, la simulación del procesamiento de actas y escenarios de contingencia, como interrupciones de energía. Participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría, personeros de partidos políticos y observadores internacionales.

Además, se probó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que será utilizada en miles de mesas de sufragio para registrar información, imprimir actas y agilizar la transmisión de resultados. En paralelo, se desarrolló la segunda capacitación presencial para miembros de mesa, parte del despliegue logístico que busca garantizar un proceso electoral transparente y seguro.

La muerte de Luis Alberto Díaz Sánchez enluta a la ONPE y marca con dolor la recta final hacia las elecciones generales. Mientras las autoridades investigan las causas del deceso, el organismo electoral continúa con los preparativos técnicos y logísticos para asegurar que el proceso del 12 de abril se desarrolle con eficiencia y seguridad en todo el país.