Tragedia en Villa El Salvador: Presuntos extorsionadores incendian bus de transporte público

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de criminalidad contra los transportistas no se detiene. Esta vez, un grupo de presuntos extorsionadores incendió un bus de transporte público, dejándolo completamente calcinado e inservible. En las últimas horas han ocurrido varios atentados contra los transportistas.

Incendian bus de transporte público por cupos

El bus que cubre la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador quedó completamente calcinado luego del ataque ocurrido alrededor de la una de la madrugada en la intersección de la avenida Mariano Pastor Sevilla con la avenida María Reiche, en el distrito de Villa El Salvador.

Según testigos, dos desconocidos, a bordo de una motocicleta, incendiaron el bus que llevaba los colores y el branding de la empresa Real Star; sin embargo, se trataría de una unidad informal o pirata que operaba en esa ruta. El chofer del bus se encontraba durmiendo en la parte posterior al momento del ataque y, afortunadamente, pudo ponerse a buen recaudo antes de que el fuego consumiera el vehículo por completo.

Un equipo periodístico de nuestro medio conversó con uno de los conductores de esta ruta, quien aseguró que la empresa viene recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. Incluso, en las últimas horas habrían recibido un video intimidándolos.

"Yo he terminado mi ruta a las 12 de la noche y cuando he pasado por acá el carro todavía estaba intacto. El video amenazante llegó a las cuatro de la tarde y esto ha ocurrido a la una de la mañana", dijo.

🔴🔵 Villa El Salvador: Presuntos extorsionadores incendian bus de transporte público



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/ADPUskIrRv — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2026

Exigen 20 soles por bus

El conductor entrevistado también dio detalles de las amenazas que recibieron horas antes. "A las cuatro de la tarde nos llegó un comunicado al grupo interno de conductores diciendo que tenemos que ponernos a raya y pagar 20 soles por cada carro. Nos lo manda un grupo de extorsión que se hace llamar 'Los Mexicanos'" , agregó.

Los extorsionadores han amenazado con realizar más atentados contra los buses de la empresa si es que no acceden a sus pedidos, por lo que varios conductores ahora viven atemorizados de salir a trabajar y no volver con vida a sus casas. Cabe resaltar que en minutos después se reportó que otro bus celeste había sido incendiado en El Agustino, resultando herido el conductor de la unidad.

Es así que, el ataque ha generado preocupación entre los conductores de la ruta, quienes denuncian que las amenazas de extorsionadores son cada vez más frecuentes. Temen que los atentados continúen si no acceden al pago de cupos, mientras exigen mayor seguridad y acciones firmes de las autoridades para frenar la violencia.