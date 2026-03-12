¿Bajó el precio del DÓLAR HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio el 12 de marzo

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Vas a cambiar dólares? Mira primero cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves 12 de marzo en el mercado peruano para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

En medio de la crisis por el desabastecimiento del GNV, el paro de transportistas que se anunció para este 12 de marzo, la ciudadanía y los inversionistas se mantienen a la expectativa sobre cuál será el comportamiento del dólar ¿subirá, bajará o se mantendrá estable el precio?

La importancia de mantenerse informado sobre cuál es la fluctuación de esa moneda estadounidense en Perú radica en que es el principal termómetro de nuestra economía. Su variación no solo afecta a los grandes inversionistas, sino que impacta directamente en el bolsillo de todos los peruanos como el costo de la canasta básica, deudas y alquileres y el poder adquisitivo de los ahorros en esa divisa.

Una entidad que te ayudará a identificar el mejor momento para cambiar dólares es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que brinda un informe diario sobre el valor actual de esa moneda en nuestro país.

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO Precio del dólar en Perú HOY, 11 de marzo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.419 S/ 3.427

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat reflejan una leve variación a la baja en comparación con el precio dado a conocer el día de ayer, miércoles 11 de marzo donde la compra era de S/3.434 y la venta de S/3.451.

Tipo de cambio dólar paralelo

A diferencia del tipo de cambio bancario, el dólar paralelo representa el mercado libre donde operan las casas de cambio físicas y virtuales. Si estás pensando en realizar alguna operación financiera con esa divisa también es ideal identificar el precio del dólar 'Ocoña' o también conocido como el 'dólar de la calle'.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este jueves 12 de marzo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.430.

Precio dólar Sunat y paralelo el jueves 12 de marzo.

Así cerró el dólar ayer, 11 de marzo

Mantenerse informado sobre cuál es su valor actual es clave, lo que te permitirá tomar decisiones estratégicas y anticiparte a cambios que puedan afectar tu economía. En ese marco también te revelamos a cuánto cerró el dólar en Perú ayer, 11 de marzo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En 3,4220 (con una apertura de 3,4400), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4199, con un máximo de 3,4320 y un mínimo de 3,4050.

Así cerró el dólar el 11 de marzo, según el BCRP.

El monitoreo diario del precio del dólar en Perú te permite proteger tu economía y tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Por ello te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio Sunat y paralelo este 12 de marzo.