Profesor muere atropellado tras broma de sus alumnos que salió mal: adolescentes enfrentarían a la justicia

Lo que comenzó como una broma aparentemente inofensiva entre estudiantes y su profesor terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a toda una comunidad educativa. El incidente, que parecía una simple travesura juvenil, tuvo un desenlace fatal luego de que un inesperado accidente cambiara por completo el rumbo de la noche.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los reportes iniciales, un grupo de adolescentes llegó hasta la vivienda de su docente con la intención de realizar una clásica broma: cubrir los árboles del jardín con rollos de papel higiénico. Mientras llevaban a cabo la travesura, el profesor salió de su casa con la intención de sorprenderlos y atraparlos en pleno acto.

Fue en ese momento cuando ocurrió el fatal accidente. El docente, identificado como Jason Hughes, de 40 años, resbaló en el suelo mojado por la lluvia mientras intentaba acercarse a los jóvenes. En medio de la confusión, uno de los estudiantes que intentaba huir del lugar lo atropelló accidentalmente con su vehículo.

Las autoridades informaron que el conductor, Jayden Ryan Wallace, de 18 años, enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado. En tanto, los otros jóvenes implicados afrontan acusaciones menores como allanamiento de morada, conducción temeraria y arrojar basura, debido a su participación en la broma que desencadenó el accidente.

Piden retirar cargos contra los estudiantes

Tras percatarse de lo ocurrido, los estudiantes se detuvieron de inmediato y trataron de auxiliar al profesor, incluso llamaron a los equipos de emergencia. Sin embargo, aunque fue trasladado con rapidez a un hospital cercano, el docente no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por el atropello.

"Se trata de una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a impedir que ocurra otra tragedia distinta, que arruine la vida de estos estudiantes", expresó la esposa del maestro, quien pidió a las autoridades retirar los cargos contra los jóvenes, asegurando que su esposo siempre buscó apoyar y guiar a sus alumnos.

Es así que, el caso ha generado debate, ya que lo que comenzó como una travesura terminó en una pérdida irreparable. Mientras las autoridades continúan con el proceso judicial, la familia del docente insiste en que se retire los cargos, recordando que el profesor siempre creyó en sus estudiantes.