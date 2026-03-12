Figura de Alianza Lima habría despertado interés de clubes argentinos: "Su agencia tiene buenos contactos"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos años, Alianza Lima se volvió una de las canteras más fuertes del fútbol local. Varios de sus futbolistas han dado el salto al extranjero y ahora otra figura del cuadro victoriano empieza a sonar con fuerza. Se trata de un 'potrillo' que habría despertado el interés de clubes argentinos, según revelaron recientemente en un programa deportivo.

'Potrillo' despierta interés desde Argentina

La noticia salió a la luz durante la última emisión del programa deportivo Modo Fútbol, donde se comentó que Piero Cari ya habría despertado curiosidad en el mercado internacional.

Fue el periodista deportivo José Varela quien contó que desde el extranjero ya comenzaron a preguntar por el jugador de Alianza Lima. Aunque por ahora no se han revelado los nombres de los equipos interesados, el comunicador dejó claro que el seguimiento sería real.

Durante la transmisión señalaron: "Han preguntado por él, han mostrado interés real desde el fútbol argentino. Es un tema interesante; su agencia tiene buenos contactos".

El dato no es menor, ya que varios futbolistas surgidos de Matute han logrado dar el salto a ligas del exterior en los últimos años, algo que ha convertido al club en una vitrina importante para los jóvenes talentos.

¿Qué clubes argentinos siguen a Piero Cari?

El interés que estaría generando Piero Cari no aparece de la nada. El joven 'potrillo' tuvo una temporada pasada bastante activa con el primer equipo de Alianza Lima, logrando sumar minutos importantes en el torneo local.

En varios encuentros fue considerado como titular, mostrando personalidad dentro del campo y dejando buenas sensaciones en el comando técnico. Esa continuidad terminó colocándolo en el radar de observadores internacionales.

El propio José Varela explicó que el seguimiento sería constante, aunque todavía no hay una oferta formal sobre la mesa.

"No me han dado los nombres exactos, pero me dijeron que está siendo muy observado y seguido por equipos de Argentina, eso es lo que me han comentado", indicó el periodista al referirse a la situación de Piero Cari.

Mientras tanto, dentro del club esperan que el futbolista continúe sumando minutos durante la presente temporada. La idea es que pueda consolidarse y, eventualmente, abrir la puerta a una posible transferencia al extranjero.

Así, mientras Alianza Lima sigue compitiendo en la Liga 1, el nombre de Piero Cari empieza a sonar con fuerza fuera del país, luego de que se revelara que clubes argentinos habrían mostrado interés en seguir de cerca al 'potrillo'.