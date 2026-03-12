¿Se acabó el amor? Mario Hart revela por qué ya no publica fotos con Korina Rivadeneira: "Es un tema privado"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart y Korina Rivadeneira son una pareja que siempre se había caracterizado por mostrar su relación públicamente en redes sociales. Sin embargo, de un tiempo acá han dejado de hacerlo y despertaron rumores de una posible crisis o ruptura. Ante ello, Mario salió a aclarar los rumores y aseguró que su relación está tranquila.

¿Por qué Mario y Korina ya no publican fotos juntos?

El exintegrante de 'Esto es Guerra' ha sorprendido a sus seguidores por su radical cambio físico y confesó que empezó el año cambiando su régimen alimenticio, ya que se mantiene muy ocupado entre su trabajo, su negocio y sus proyectos personales.

"La verdad es que desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una sola vez al día, hacer un tipo de ayuno. Este año ha empezado bastante alborotado, todo el día ando de arriba para abajo entre una y otra cosa", declaró para un programa de espectáculos.

Asimismo, se le consultó sobre la poca exposición de su relación que se ha visto en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Korina y él siempre se habían caracterizado por mostrar detalles de su matrimonio en redes sociales.

"Es un poco el negocio de las redes: uno deja de ver algo y empiezan a tejerse historias, a tejerse cuentos . La verdad es que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos ", agregó.

¿Mario y Korina tienen una crisis sentimental?

El popular 'Chato' Hart también respondió respecto a los recientes rumores que indican que su matrimonio estaría pasando por una crisis o que incluso habrían terminado su relación. Mario aseguró que, si hay alguna novedad sobre su vida sentimental, él y Korina lo harán saber públicamente.

"Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y, como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros, como dos personas responsables, de hacerlo", sentenció.

De esta manera, Mario Hart insistió en que su vida familiar es un tema privado y que tienen todo el derecho de mantenerla lejos de la exposición pública. El exchico reality reiteró que, si en algún momento deben comunicar algo sobre su relación con Korina Rivadeneira, serán ellos mismos quienes se encarguen de hacerlo.