¡Terrible! Hombre muere atropellado por bus del Corredor Morado en la avenida Brasil

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible accidente se registró hace unas horas en la cuadra cuatro de la avenida Brasil, en el distrito de Breña. Un hombre fue embestido por un bus del Corredor Morado y, producto del impacto, falleció. El tránsito en la concurrida avenida fue obstaculizado durante un tiempo mientras llegaban las autoridades y se realizaba el levantamiento del cadáver.

Accidente en la avenida Brasil deja un muerto

Según información preliminar, el accidente ocurrió en horas de la noche, cuando miles de personas regresan a sus casas desde sus centros de labores o estudios. La víctima, que fue atropellada por un bus del Corredor Morado, tendría aproximadamente entre 30 y 35 años y no ha sido identificada hasta el momento.

El accidente habría ocurrido cuando el hombre estaba a punto de cruzar la mencionada avenida, cuando repentinamente fue embestido por el bus de transporte público. El hecho generó gran conmoción entre los transeúntes, ya que a solo unos pasos hay un puente peatonal.

La Policía llegó hasta la zona y cerró algunos carriles de la avenida Brasil para iniciar las investigaciones y esperar al fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Asimismo, los vehículos que venían del centro de Lima con dirección a Magdalena tuvieron que tomar la vía auxiliar.

Cabe resaltar que en la zona habría varias cámaras de seguridad que serán claves para determinar si el chofer del bus tendría algún tipo de responsabilidad o, por el contrario, el accidente habría ocurrido por negligencia del transeúnte.

ATU evalúa extender ruta del Corredor Morado

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encuentra evaluando la ampliación de la ruta del Corredor Morado teniendo un recorrido adicional de 3.9 kilómetros, así lo dio conocer su presidente David Hernández.

Actualmente, el Corredor Morado opera la ruta SE-09 siendo su primer paradero la estación Bayóvar (Línea 1 del Metro de Lima) en San Juan de Luirgancho y se une con el distrito de San Isidro. Esta ruta comprende 32 paraderos de ida y 34 de regreso en los que se desplaza por vías principales como Próceres de la Independencia, 9 de octubre, Manco Cápac, México, Fernando Wiesse, Abancay, Prolonagción Iquitos y Paseo de la República.

Ahora, con esta eventual propuesta que contempla la ATU los usuarios de este servicio de transporte tienen que tener en cuenta que este nuevo tramo recorrería desde Bayóvar hasta la entrada de Jicamarca, estableciendo El Portón como paradero final. Sobre ello, entre ambos puntos habría un trayecto aproximado de 3.9 kilómetros.

Es así que, las autoridades continúan investigando las circunstancias del trágico accidente ocurrido en la avenida Brasil. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el hecho ha generado conmoción entre los vecinos y transeúntes de la zona, quienes piden mayor precaución tanto a conductores como a peatones.