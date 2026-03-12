Siete heridos continúan hospitalizados tras atentado en discoteca Dalí: Dos permanecen en estado crítico

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, se pronunció respecto a la situación de los ciudadanos heridos producto del atentado con explosivos en la discoteca Dalí en Trujillo. Según precisó, dos de ellos permanecen en estado crítico.

Pacientes en estado crítico

Mediante declaraciones a los medios locales, Florián brindó detalles actualizando el estado en el que se encuentran los pacientes internados en dos centros de salud correspondientes. Además, cuestionó el actuar de los dueños de la discoteca Dalí

Es así que, según Florián, uno de los siete pacientes había recibido el alta médica, sin embargo, tuvo que reingresar a la Clínica San Pablo, debido a una complicación en su salud. Por otro lado, los otros seis heridos permanecen en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

De ellos, dos permanecen en estado crítico, con una evolución "no favorable", hasta el momento. A pesar de ello, se encuentran hemodinámicamente estables, por lo que esperarán las próximas horas para ver su evolución.

"Presentan un traumatismo encefalocraneano severo, ambos ya post operados de craneotomía que se les ha realizado dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo, uno de ellos presenta un trauma abdominal en su momento cerrado, en su momento se le ha realizado dos intervenciones quirúrgicas porque presentaba muchas perforaciones dentro del intestino y otros órganos", dijo a Noticias Trujillo, el último miércoles 11 de marzo.

Dueños de discoteca no han brindado apoyo

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre una posible comunicación con los dueños de la discoteca Dalí, el gerente precisó que estos no han brindado apoyo alguno hacia los ciudadanos que resultaron heridos tras el atentado ocurrido dentro del establecimiento.

"Quedaron en contactarse con las autoridades de salud, no se han apersonado en ningún momento ni al hospital regional ni a la gerencia regional de salud de La Libertad (...) Acá la responsabilidad neta es de la empresa", cuestionó Florián.

Clausuran discoteca Dalí

Como se recuerda, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la clausura, por el plazo de 30 días hábiles, de la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. Esto tras el reciente atentado con explosivos que dejó más de 30 heridos.

Es así como, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad indicaron que los dos pacientes en estado crítico permanecen con un ventilador mecánico, por lo que se esperan las próximas horas para esperar una evolución favorable.