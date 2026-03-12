Paulo Autuori explica por qué Sporting Cristal no mereció clasificar a la fase de grupos de la Libertadores 2026

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras vencer a Carabobo FC en la tanda de penales y asegurar su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal celebró en Matute, pero no todo fue motivo de alegría. Paulo Autuori, entrenador del club rimense, se mostró crítico y aseguró que el equipo no merecía clasificar.

Autuori muy crítico con Sporting Cristal

En conferencia de prensa, el experimentado técnico brasileño fue directo sobre el rendimiento del equipo: "Muy malo. Okey, pasas para otra fase, excelente, que para el club es bueno, pero lo que nosotros jugamos hoy (ayer) no es para pasar".

"El equipo no puede tener un partido como local, tener ventaja y hacer el primer tiempo que hizo. El responsable por el equipo soy yo"



Paulo Autori, DT de Sporting Cristal



📹 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/YhswdBXWv4 pic.twitter.com/p6xeEycChX — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 12, 2026

"Esto es muy corto para nosotros. El equipo no puede tener un partido como local con una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo. El responsable del equipo soy yo. Pero a partir de ahora, todo está en abierto", añadió.

Autuori explicó que el primer tiempo no reflejó la preparación ni la estrategia que vienen desarrollando en los entrenamientos, y que su mensaje al equipo durante el entretiempo fue mantener la tranquilidad y buscar soluciones dentro del campo.

"Hemos cambiado un poco la estructura porque estamos trabajando a diario para tener varias alternativas a lo largo de un partido, con reemplazos, o con los mismos jugadores cambiando la estructura del equipo", detalló.

El brasileño también señaló que Sporting Cristal debe mejorar en la parte mental para evitar debilidades en momentos clave. "Siempre tuvimos que dar más, pero esto es esfuerzo y queremos mucho más", remarcó.

Además, enfatizó la diferencia entre velocidad y prisa, indicando que el equipo debe lograr una circulación rápida del balón sin dejarse llevar por la presión externa.

Autuori aclara mercado de pases en Cristal

Consultado sobre incorporaciones, Autuori aclaró que la llegada de jugadores extranjeros depende de la salida de otros, y que el proceso de armado del plantel es continuo.

"Siempre a cada oportunidad cuando se abre el mercado, todos los planteles tienen que estar siempre con la idea de entrada y de salida", señaló, dejando entrever que la planificación es estratégica y no solo económica.

Autuori apuesta por jóvenes talentos

Sobre los jóvenes talentos, como Maxloren Castro, Paulo Autuori destacó la importancia de la formación integral: "Es un muy buen jugador, pero nosotros tenemos que aprender con los errores de los otros".

"Cuando pasó esto, mi primera preocupación fue llamarlo, más allá de lo que el club iba a decidir. Y mi manera fue sacarlos de la lista. Pero es un jugador que necesitamos", finalizó.

Así, aunque Sporting Cristal logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Paulo Autuori fue enfático en señalar que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura.