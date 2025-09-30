Transportistas convocan a paro: Conoce qué empresas de transporte acatarán la medida

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), se conoce que 460 empresas de transporte público de Lima y Callao acatarán el paro convocado por el sector para este jueves 2 de octubre. En ese sentido, un equipo de Exitosa viene corroborando qué empresas de transporte público participarán de la paralización del servicio.

¿Qué empresas anuncian su participación?

Cansados de los ataques a causa de la extorsión, los transportistas decidieron convocar a una nueva jornada de paralización para manifestarse en contra de la inseguridad y la falta de medidas por parte del Gobierno.

La empresa de transportes Santa Catalina, de la línea B y C, es una de las compañías cuyos conductores paralizarán sus servicios. Esta es una de las empresas que ha sido víctima de ataques a causa de la extorsión desde hace más de un año. El más reciente, cuando sujetos llegaron hasta su paradero final para abrir fuego contra la puerta del lugar.

Noticia en desarrollo..