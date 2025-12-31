Samahara Lobatón remata la ropa de sus hijos desde S/5: "Quien yapea primero se lo lleva"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a llamar la atención en redes sociales al anunciar que estaba vendiendo la ropa usada de sus hijos desde S/5. La hija de Melissa Klug mostró pantalones, chompas, pijamas y otras prendas de sus hijos, dejando claro que las ofertas se agotarían en minutos.

Samahara Lobatón remata la ropa de sus hijos

A sus 24 años, Samahara Lobatón ha demostrado que sabe cómo manejar sus negocios. Esta vez, la influencer decidió poner a la venta la ropa de sus tres hijos a precios totalmente accesibles.

Por ejemplo, puso a la venta tres chalecos de su hija mayor Xianna por S/15, señalando que dos ya habían sido vendidos. También ofreció jeans de la menor a S/40 y pijamas de micropolar a S/15.

"Quien yapea primero se lo lleva", escribió la influencer en sus historias de Instagram, dejando claro que la oferta sería rápida y muy disputada.

Asimismo, Samahara Lobatón anunció la venta de prendas de Asael, su hijo menor. "Chicas, paso clóset, sale ropa de recién nacido de Asael. Envíos por Shalom. Recojo en Surco o envió por Indriver. Quien yapea primero se lo lleva", indicó la influencer.

Entre los artículos más buscados se encontraba un conjunto de la marca Nike a S/20, bodys de manga larga para recién nacido a S/10 y pantalones desde los S/5.

La ex de Youna aprovechó sus redes sociales para generar ingresos con ropa que sus hijos ya no usarán más, mostrando cómo se puede emprender desde casa con creatividad.

Samahara Lobatón vende su cuenta de Instagram

Pero la faceta emprendedora de Samahara Lobatón no se detiene allí. La influencer también anunció que está vendiendo su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con miles de seguidores.

"(Los seguidores) son reales, no son bots. Está lista para ser transferida, empiecen año nuevo con su emprendimiento", señaló la hija de Melissa Klug, sin revelar el precio final y pidiendo a los interesados que se comuniquen por mensaje privado.

En anteriores ocasiones, Samahara Lobatón ya había vendido otra cuenta de Instagram con 80,000 seguidores por S/4,500, demostrando que sabe cómo sacar provecho de su popularidad en redes sociales.

Así, Samahara Lobatón volvió a dar de qué hablar al rematar la ropa de sus tres hijos desde S/5 y, además, puso a la venta su cuenta oficial de Instagram, misma que cuenta con miles de seguidores.