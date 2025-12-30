Jefferson Farfán cuenta la insólita reacción de la esposa de Roberto Guizasola al verlo tomar en la calle

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la revelación de Jefferson Farfán, la vida de Roberto Guizasola vuelve a dar de qué hablar. El exfutbolista contó cómo la esposa de 'Cucurucho' tuvo una insólita reacción al descubrir que él estaba consumiendo alcohol en la calle, provocando risas entre quienes escuchaban la historia.

Roberto Guizasola sorprendido en la calle

Durante su entrevista para TVCancheros, Jefferson Farfán contó que la esposa de Roberto Guizasola ya estaba cansada del comportamiento de su pareja. Por eso, cuando recibió la noticia de que el exjugador estaba tomando en la calle, reaccionó de manera insólita.

"Su esposa ya está harta de él, como todos nosotros. Estamos cansados. Este, como le gusta estar en el barrio, en Puente Piedra −que está bien−, debe entender que es una imagen muy fuerte a nivel comercial y que tiene que cuidarse un poco más, mantener la línea", manifestó la 'Foquita'.

Jefferson Farfán agregó que Roberto Guizasola no habría sido completamente honesto sobre su paradero, lo que terminó molestando aún más a su esposa.

"Él se pone a 'chupar' en la calle y su esposa, a quien parece que la llaman y le pasan el dato... 'Tu esposo está tomando en la pista, ahí, en Puente Piedra'. '¿Ah, sí? No me ha dicho nada'. Y este creo que le había dicho otra cosa. Su esposa no lo aguantó", explicó Farfán.

Persiguieron con un bate a 'Cucurucho'

Entre risas, Jefferson Farfán relató el momento más llamativo de esta historia. Resulta que la esposa de Roberto Guizasola tomó un bate de béisbol y salió a perseguirlo.

"Cómo habrá estado de harta y cansada, que la esposa tenía atrás un bate de béisbol. Ahora anda con el bate. El 'nero' ha estado tirando rumba y ¡blum!, le cayó. Obviamente, la entiendo", contó la 'Foquita'.

Según Jefferson Farfán, Roberto Guizasola no negó que este episodio ocurrió, aunque prefirió no dar más detalles sobre lo sucedido.

¿Quién es la esposa de Roberto Guizasola?

Según redes sociales, Roberto Guizasola contrajo matrimonio en 2018 con Estefani. Las fotos muestran a la pareja muy feliz y enamorada en este nuevo capítulo de su vida, junto a familiares y amigos como Doña Peta con Paolo Guerrero.

Aunque Roberto Guizasola es parte de la farándula peruana, la joven esposa del exjugador siempre ha preferido mantenerse fuera del ojo público.

Jefferson Farfán compartió la insólita reacción de la esposa de Roberto Guizasola al enterarse de que estaba tomando en la calle, dejando entrever tanto la molestia de su pareja como el lado divertido de la anécdota.