Melissa Paredes revela que planea tener un hijo con Anthony Aranda: "Tendré otro bebé"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Melissa Paredes volvió a dar de qué hablar después de que confesara que planea tener un hijo con Anthony Aranda. En sus redes, la modelo dejó entrever sus planes de familia y rápidamente sus seguidores no dejaron de comentar sobre la noticia.

Melissa Paredes quiere tener otro hijo

Fue a través de sus redes sociales que Melissa Paredes confirmó que quiere agrandar su familia junto a Anthony Aranda, aunque reconoció que todavía no sabe cuándo ocurrirá.

"Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía", escribió la modelo, refiriéndose a su hija fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Asimismo, contó que el conocido 'Activador' también tiene planes de convertirse en padre: "Mi esposo también quiere su primer hijo. Estamos bien y felices, pensando en eso en un futuro. Vamos a ver. Quería que sea hombre, porque ya tengo una niña, y chau, porque cierro fábrica".

Melissa Paredes responde a críticas

La polémica empezó en Navidad, cuando Melissa Paredes reveló que le había regalado un iPhone a su hija. El detalle llamó la atención y rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Algunos valoraron el regalo, pero otros se mostraron preocupados porque una menor recibiera un celular a tan temprana edad.

En lugar de ignorar los comentarios, la actriz enfrentó las críticas, recordando que no es la primera vez que recibe cuestionamientos por decisiones personales.

"¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, ¡que es lo mismo!", dijo.

Melissa Paredes detalló que el celular de su hija cumple un papel práctico en la vida familiar y no es un simple capricho.

La actriz explicó que el celular permite una comunicación directa con su hija, algo que considera esencial en su vida diaria.

"Tiene restringidas varias cosas en el celular. Nos tiene solo a mí, a su papá, a sus abuelas, y a nadie más, no puede conversar con nadie más, está todo bloqueado", expresó.

Y añadió: "Ya me acostumbré a que a mí me rajen todo, les encanta meterse en mi vida. Y no todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles (a sus hijos) tablets y punto".

Melissa Paredes reveló que planea tener un hijo con Anthony Aranda, aunque todavía no hay una fecha exacta. Así, la modelo confirmó que su familia seguirá creciendo en los próximos años.